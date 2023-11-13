Тюменские военкоматы вербуют женщин на СВО

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По словам военного комиссара региона Сергея Чиркова, с момента начала специальной военной операции контракт с Министерством обороны подписали шесть жительниц Тюменской области. При этом самой старшей из них было 38 лет, пишет 72.RU.
Заметим, на сегодняшний день в регионе в военном комиссариате открыты около тысячи вакансий. Требуются фельдшеры, водители, саперы, стрелки, разведчики и т. д. медработникам, которым заключить контракт, готовы платить от 50 до 70 тысяч рублей. Указано, что требуется среднее профессиональное образование.
Водителям, стрелкам, саперам, связистам (радистам) и разведчикам обещают ежемесячные выплаты в размере от 204 до 225 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что военкоматы Югры вербуют жителей Тюменской области для отправки в зону СВО. В конце октября в тюменских соцсетях появились объявления с приглашением на службу по контракту. Тюменцам обещали выплату единовременных пособий в размере 595 тысяч рублей, тогда как в Тюменской области ее размер 295 тысяч рублей.