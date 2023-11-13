Тюменские военкоматы вербуют женщин на СВО

Ранее «Наш Город» писал, что военкоматы Югры вербуют жителей Тюменской области для отправки в зону СВО. В конце октября в тюменских соцсетях появились объявления с приглашением на службу по контракту. Тюменцам обещали выплату единовременных пособий в размере 595 тысяч рублей, тогда как в Тюменской области ее размер 295 тысяч рублей.