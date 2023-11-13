Тюменские коммунисты готовятся к сессии по строительству скандального кампуса

Работы по строительству студенческого кампуса планируют начать в 2025 году. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2028 году. В целом на работы по возведению кампуса будет затрачено 32 миллиарда рублей, в том числе около 17 миллиардов рублей из федерального бюджета.