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Тюменские коммунисты готовятся к сессии по строительству скандального кампуса

Тюменские коммунисты готовятся к сессии по строительству скандального кампуса

13 ноября 2023, 06:47
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Тюменские коммунисты готовятся к участию в обсуждении проекта строительства межвузовского кампуса в областной столице. Сессия, к участию в которой приглашаются все желающие, состоится 17 ноября.

Ранее представители партии КПРФ проводили сбор подписей под петицией против строительства кампуса. В документе было указано, что возведение объекта на земельном участке рядом с лесопарком Гагарина причинит существенный урон фауне данного района.

«На территории парка и прилегающей к нему территории произрастают растения, занесенные в Красную книгу Тюменской области. Их уничтожение способно привести к полному исчезновению данных видов. Действия по уничтожению лесного массива можно расценивать как преступлений», — было отмечено в петиции, под которой только за первые дни свои подписи оставили порядка 500 человек.

Межвузовский кампус расположится в Тюмени расположится на земельном участке в районе лесопарка Гагарина. Общая площадь участка составит более 180 гектаров. По планам властей, здесь построят спортивный многофункциональный центр с ледовой ареной, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, общежития, оборудуют причал для яхт и т. д. По словам тюменских чиновник, территория лесопарка Гагарина затронута не будет.

Работы по строительству студенческого кампуса планируют начать в 2025 году. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2028 году. В целом на работы по возведению кампуса будет затрачено 32 миллиарда рублей, в том числе около 17 миллиардов рублей из федерального бюджета.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#КПРФ#Кампус
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