Тура продолжит мелеть. Тюменский ученый рассказал, что будет с рекой в 2024 году

По словам ученого, в настоящее время Тура проходит цикл маловодья, который начался еще в 2020 году. В течение последних трех лет зимы в регионе были малоснежными. Кроме того, осадки выпадали на талую землю — влага, которая образовывалась из снега оставалась в почве, грунтовых водах и очень постепенно переходила в русло реки.