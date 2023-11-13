Тура продолжит мелеть. Тюменский ученый рассказал, что будет с рекой в 2024 году

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 07:43
По словам ученого, в настоящее время Тура проходит цикл маловодья, который начался еще в 2020 году. В течение последних трех лет зимы в регионе были малоснежными. Кроме того, осадки выпадали на талую землю — влага, которая образовывалась из снега оставалась в почве, грунтовых водах и очень постепенно переходила в русло реки.
Также на уровень воды в Туре оказывает влияние и солнечная активность, цикл которой пошел на подъем в 2020 году.
«Исследования показывают, что уровни рек плотно связаны с солнечной активностью. При ее повышении — уровень воды снижается. В настоящее время наблюдается пик солнечной активности. По прогнозам, он продлится до 2025–2026 года», — сообщил Виталий Хорошавин.
В числе факторов, оказавших влияние на обмеление Туры директор Института наук о Земле ТюмГУ также озвучил вырубку лесов.
«Залесенность водосбора — это довольно сильный фактор. Если мы вырубаем леса, то это увеличивает испарение воды из почвы в атмосферу. В последние годы на водосборе Туры массовых вырубок не происходит, но если рассматривать в целом за 100 лет, то безусловно, вырубки леса были. И они, в том числе привели к сокращению количества воды в реке», — отметил Виталий Хорошавин.
По его словам, сегодня пытаться оказать влияние на уровень воды в Туре путем строительства гидротехнических сооружений бесполезно. Ученый считает, что пока будут вестись работы по разработке и строительству дамбы или плотин, цикл маловодья закончится и уровень воды в реке придет в норму. Искусственные гидротехнические сооружения в таком случае могут, напротив, лишь навредить и привести к наводнению.
«При таком низком уровне воды в Туре, как сегодня, было бы неплохо воспользоваться ситуацией и расчистить русло реки. При таких скоростях воды и низких течениях оно не промывается, вследствие чего происходит заиление ключей, через которые грунтовые воды попадают в реку. И хорошо бы было их прочистить. На низких течениях к ключам можно подойти на любой технике и избавиться не только от наилка, но и от мусора», — подчеркнул директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние несколько дней уровень воды в Туре поднялся на 8 сантиметров. Шесть дней назад, 7 ноября, вода в реке опустился до -88 сантиметров над нулевой отметкой. По данным гидропоста на 13 ноября, уровень воды в Туре составляет -80 сантиметров. За сутки вода прибыла на 2 сантиметра.
Однако данный показатель является самым низким в истории наблюдений. Ранее минимальный уровень, -52 сантиметра, был зарегистрирован 13 ноября 2021 года.