«Спички детям не игрушка»: как в Тюмени снижают смертность детей в пожарах?

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:30
Заместитель главы Тюмени Петр Вагин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нем обсуждался вопрос профилактики гибели детей на пожарах.
Николай Черкасов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому округу Тюмени, начал заседание со статистики. Так, согласно приведенным им данным, в Тюмени с начала года произошло 1005 пожаров.
Воспламенений, по сравнению с прошлым годом, стало меньше, но пострадавших — больше. Также отмечено, что в этом году происходило меньше пожаров по причине неосторожного обращения с огнем или из-за неисправности электропроводки.
«Ежегодно, начиная с 1 января, мы проводим совместную с администрацией города и социальными службами работу по предупреждению пожаров в жилых домах, в том числе в местах проживания многодетных семей. План работы по этому направлению доказал свою эффективность на протяжении ряда лет», — отметил Черкасов.
По его словам, в план мероприятий входит сверка базы данных семей, проживающих в частных домах, разработка информационных материалов и их распространение, а также беседы с родителями. К реализации этого плана приступят на зимних каникулах.
Заведующий сектором пожарной безопасности департамента безопасности жизнедеятельности Александр Юровских дополнил, что к пожароопасному сезону 2024 года также проведена подготовка.
Для этого в городских лесах очистили 20 километров от сухой травы и обустроили 30 километров минерализованных полос. Помимо этого, 161 километр старых полос был обновлен.
Ранее «Наш Город» сообщал, что Тюменская область получит из федерального бюджета 186 миллионов рублей на компенсацию затрат по тушению лесных пожаров. Всего подобные компенсации выделили 11 регионам страны.