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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Эксперт рассказал тюменцам, как справиться с осенней тоской с помощью шоколада

Сладкая осень: тюменцам рассказали, какой шоколад поможет справиться с хандрой

13 ноября 2023, 09:53
Фото: 1MI

Эксперт рассказал тюменцам, как справиться с осенней тоской с помощью шоколада

Осень — не время для тоски, хотя в этот период хочется погрустить, завернувшись в плед. Плитка шоколада поможет справиться с депрессивным настроением, но к ее выбору нужно подойти с умом.

Начало осени — прекрасная пора, чтобы любоваться постепенно увядающей природой. Но со временем солнечных лучей становится меньше, дни — короче, а на смену романтичному настроению приходит хандра. Как бороться с такой неприятностью вкусно и с удовольствием — рассказывает эксперт по развитию и продвижению кондитерского бизнеса Анна Скворцова изданию «Саратов 24».

«В этот период многие из нас чувствуют упадок сил, раздражительность и апатию. Но не стоит отчаиваться, ведь есть отличный способ победить осеннюю хандру — это шоколад! Да, любой десерт может поднять нам настроение, но у шоколада на это есть особенное право», — рассказывает эксперт.

Шоколад является источником серотонина и эндорфина — гормонов, улучшающих настроение и помогающих справиться со стрессом, что актуально осенью. Именно темный шоколад содержит антиоксиданты, которые не дают организму переутомиться.

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Но если хочется справиться со стрессом с помощью шоколадки, нужно учитывать ряд нюансов, чтобы не перебрать с калориями и не развить зависимость от сладкого.

Нюансы

Эксперт рекомендует потреблять шоколад в адекватных количествах: 20-30 граммов в день хватит, чтобы получить максимум пользы и не навредить здоровью.

Также стоит обращать внимание и на качество шоколада. Отдавать предпочтение лучше темному шоколаду, в котором содержатся не менее 70 процентов какао-бобов. В такой плитке больше антиоксидантов и меньше сахара.

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Нельзя заменять шоколадом полноценный прием пищи: в этом нет никакого смысла, несмотря на кратковременный прилив энергии. Его можно сочетать с другими продуктами, например орехами или сухофруктами.

В заключение эксперт советует есть шоколад понемногу, растягивая удовольствие. Это поможет поддержать хорошее настроение.

Ранее эксперты рассказали тюменцам, как избежать рака печени. Основная причина развития этого заболевания — злоупотребление алкоголем, но есть и другие причины.

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#Тюменская область#Тюменцы#Советы специалистов#Здоровье#Экспорт#Шоколад#Здоровое питание#Тюменская осень#Любовь Селезнева
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