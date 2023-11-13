Сладкая осень: тюменцам рассказали, какой шоколад поможет справиться с хандрой

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Начало осени — прекрасная пора, чтобы любоваться постепенно увядающей природой. Но со временем солнечных лучей становится меньше, дни — короче, а на смену романтичному настроению приходит хандра. Как бороться с такой неприятностью вкусно и с удовольствием — рассказывает эксперт по развитию и продвижению кондитерского бизнеса Анна Скворцова изданию «Саратов 24».
«В этот период многие из нас чувствуют упадок сил, раздражительность и апатию. Но не стоит отчаиваться, ведь есть отличный способ победить осеннюю хандру — это шоколад! Да, любой десерт может поднять нам настроение, но у шоколада на это есть особенное право», — рассказывает эксперт.
Шоколад является источником серотонина и эндорфина — гормонов, улучшающих настроение и помогающих справиться со стрессом, что актуально осенью. Именно темный шоколад содержит антиоксиданты, которые не дают организму переутомиться.
Но если хочется справиться со стрессом с помощью шоколадки, нужно учитывать ряд нюансов, чтобы не перебрать с калориями и не развить зависимость от сладкого.
Эксперт рекомендует потреблять шоколад в адекватных количествах: 20-30 граммов в день хватит, чтобы получить максимум пользы и не навредить здоровью.
Также стоит обращать внимание и на качество шоколада. Отдавать предпочтение лучше темному шоколаду, в котором содержатся не менее 70 процентов какао-бобов. В такой плитке больше антиоксидантов и меньше сахара.
Нельзя заменять шоколадом полноценный прием пищи: в этом нет никакого смысла, несмотря на кратковременный прилив энергии. Его можно сочетать с другими продуктами, например орехами или сухофруктами.
В заключение эксперт советует есть шоколад понемногу, растягивая удовольствие. Это поможет поддержать хорошее настроение.
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