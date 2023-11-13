Сладкая осень: тюменцам рассказали, какой шоколад поможет справиться с хандрой

Начало осени — прекрасная пора, чтобы любоваться постепенно увядающей природой. Но со временем солнечных лучей становится меньше, дни — короче, а на смену романтичному настроению приходит хандра. Как бороться с такой неприятностью вкусно и с удовольствием — рассказывает эксперт по развитию и продвижению кондитерского бизнеса Анна Скворцова изданию «Саратов 24».