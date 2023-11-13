Пассажирам Utair придется ждать вылета из Нижневартовска в Тюмень около суток

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Пассажиры Utair все еще не могут вылететь из Нижневартовска в Тюмень. На сайте нижневартовского аэропорта сообщается, что вылет снова перенесен.
В расписании уточняется, что рейс UT 288 задерживается по технической причине. По расписанию, самолет должен был вылететь 12 ноября в 15:50. Расчетное время, указанное в онлайн-табло — 13 ноября в 13:00.
Ранее «Наш Город» сообщал, что теперь из Тюмени в Таиланд можно добраться без пересадок. Первый рейс уже вылетел согласно расписанию, полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года.