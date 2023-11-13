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Пассажирам Utair придется ждать вылета из Нижневартовска в Тюмень около суток

Пассажирам Utair придется ждать вылета из Нижневартовска в Тюмень около суток

13 ноября 2023, 03:52
Фото: 1MI
Рейс был перенесен по технической причине. Вылет задерживается на 21 час.

Пассажиры Utair все еще не могут вылететь из Нижневартовска в Тюмень. На сайте нижневартовского аэропорта сообщается, что вылет снова перенесен.

В расписании уточняется, что рейс UT 288 задерживается по технической причине. По расписанию, самолет должен был вылететь 12 ноября в 15:50. Расчетное время, указанное в онлайн-табло — 13 ноября в 13:00.

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Ранее «Наш Город» сообщал, что теперь из Тюмени в Таиланд можно добраться без пересадок. Первый рейс уже вылетел согласно расписанию, полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Аэропорты#Задержка рейса#Самолет#Самолеты#Любовь Селезнева
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