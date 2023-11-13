Начало недели в Тюмени будет дождливым и туманным

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В Тюмени 13 ноября в течение дня синоптики обещают осадки в виде снега, ветер юго-западный до 2,2-2,9 м/с. Утром и днем температура воздуха составит +1…+2, в вечерние ночные часы ожидается +2…+4.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 8:14, закат в 16:29, продолжительность дня 8 часов 15 минут.
В Тобольске в понедельник, 13 ноября, ожидается небольшой снег в течение дня, юго-западный ветер до 1,8 м/с. Утром и днем термометры покажут 0…+1, в вечерние часы 0…-1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 8:08, закат в 16:13, продолжительность дня 8 часов 5 минут.
В Ялуторовске 13 ноября ожидается небольшой снег, юго-западный ветер с переходом на южный до 2,9 м/с. В течение дня термометры покажут +1…+2, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит +2…+3.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 8:08, закат в 16:29, продолжительность дня 8 часов 21 минута.
В Заводоуковске в понедельник, 13 ноября, метеорологи обещают небольшой снег, ветер юго-западный с переходом на южный до 2,5-4 м/с. Утром и днем ожидается 0…+2, в ночные часы +2…+3.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 8:07, закат в 16:28, продолжительность дня 8 часов 21 минута.
В Ишиме 13 ноября в течение дня будет идти снег, скорость западного ветра с переходом на юго-западный достигнет 3,5 м/с. В утренние и дневные часы ожидается +1…+2, в вечернее время суток +1.+3.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 7:53, закат в 16:18, продолжительность дня 8 часов 25 минут.