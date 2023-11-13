На платежи по ипотеке у тюменцев уходит почти половина зарплаты

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Тюменцы тратят на погашение ипотеки 40.1 процента от средней ежемесячной зарплаты. Как утверждают аналитики РИА Новости, регион находится на 14 месте списка по этому показателю.
Средний показатель по стране — 44 процента. Чем больше членов семьи имеют доход — тем легче справляться с долговой нагрузкой.
При этом, отмечают аналитики, по сравнению с прошлым годом ипотека стала доступнее.
В Тюмени также отмечается падение спроса на вторичное жилье в ипотеку. Это связывают с увеличением ключевой ставки Центробанка и неудобными условиями по ипотеке.