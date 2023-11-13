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Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

На платежи по ипотеке у тюменцев уходит почти половина зарплаты

На платежи по ипотеке у тюменцев уходит почти половина зарплаты

13 ноября 2023, 03:03
Фото: 1MI
Чем выше заработок в семье — тем, соответственно, легче выплачивать ипотеку. Как утверждают аналитики, за год она стала доступнее.

Тюменцы тратят на погашение ипотеки 40.1 процента от средней ежемесячной зарплаты. Как утверждают аналитики РИА Новости, регион находится на 14 месте списка по этому показателю.

Средний показатель по стране — 44 процента. Чем больше членов семьи имеют доход — тем легче справляться с долговой нагрузкой.

При этом, отмечают аналитики, по сравнению с прошлым годом ипотека стала доступнее.

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В Тюмени также отмечается падение спроса на вторичное жилье в ипотеку. Это связывают с увеличением ключевой ставки Центробанка и неудобными условиями по ипотеке.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Зарплата#Жилье#Квартиры#Ипотека#Любовь Селезнева
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