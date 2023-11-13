МСБ за 2023 год привлек почти 800 млрд рублей под поручительства НГС

Многоуровневая гарантийная система вместе с льготными программами облегчает кредитование сектора малого и среднего предпринимательства, в том числе по банковским продуктам. Положительная динамика свидетельствует о востребованности и эффективности инструмента: объем финансовой поддержки в рамках НГС за 9 месяцев 2023 года вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, в период с 2019 по 2022 год консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС вырос на 90%, а количество получателей помощи увеличилось на 440% по сравнению с 2019 годом.