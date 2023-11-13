МСБ за 2023 год привлек почти 800 млрд рублей под поручительства НГС

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Издание пишет, что министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что доступное финансирование является основным требованием бизнеса в условиях изменения производственных процессов и логистики и переориентации на новые рынки. В связи с этим Корпорация МСП и региональные гарантийные организации предоставляют поддержку предпринимателям в привлечении банковского финансирования с помощью гарантий и поручительств, когда у них нет или недостаточно собственного залога, пишут РИА Новости.
Многоуровневая гарантийная система вместе с льготными программами облегчает кредитование сектора малого и среднего предпринимательства, в том числе по банковским продуктам. Положительная динамика свидетельствует о востребованности и эффективности инструмента: объем финансовой поддержки в рамках НГС за 9 месяцев 2023 года вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, в период с 2019 по 2022 год консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС вырос на 90%, а количество получателей помощи увеличилось на 440% по сравнению с 2019 годом.
Лидером по приросту объема финансовой поддержки за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года является Карачаево-Черкесская Республика (393%, увеличение до 2,6 млрд рублей). Также значительный прирост был зафиксирован в Чеченской Республике (197%, до 3,6 миллиарда), Республике Карелии (185%, до 9,5 миллиарда), Магаданской области (171%, до 0,8 миллиарда) и Республике Калмыкии (169%, до 0,5 миллиарда). В топ-10 регионов также входят Свердловская область, Республика Тыва, Псковская область, Астраханская область и Республика Северная Осетия — Алания.
«Национальная гарантийная система для предпринимателя — это поручитель в лице государства, которое берет на себя часть его рисков и позволяет привлекать средства даже в ситуации отсутствия залога. С точки зрения отраслей за январь — сентябрь текущего года максимальный прирост объемов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках НГС был зафиксирован в сфере гостиниц и общепита (в 2,6 раза), в транспортировке и хранении (в 2,3 раза). Кроме того, сфера информации и связи показала за три квартала двукратный рост», — добавил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП по итогам трех кварталов текущего года лидером стала торговля (234,2 млрд рублей), за которой следуют обрабатывающие производства (199,6 млрд рублей). Замыкают список лидеров транспортировка и хранение и сельское хозяйство (69,4 млрд и 38,3 млрд рублей соответственно).
В Национальную гарантийную систему входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Они помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», курирует который первый вице-премьер Андрей Белоусов.