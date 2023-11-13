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Массовый выход рыбаков на тюменское озеро едва не обернулся трагедией

Массовый выход рыбаков на тюменское озеро едва не обернулся трагедией

13 ноября 2023, 11:50
Фото: 1MI
В прошедшие выходные большое количество тюменских рыбаков вышло на озеро Круглое. «ТОСЭР» призывают отказаться от посещения водоемов до образования более прочного льда.
Сюжет
Рыбалка

В 2022 году рыбаки в это время уже занимались подледной рыбалкой без сильных опасений, однако сейчас температура воздуха почти не опускается ниже нуля, что делает каждый рыбацкий выход на лед опасным. Однако каждый из рыбаков уверен в том, что с ним ничего не произойдет.

Спасатели ГКУ ТО «ТОСЭР» настоятельно рекомендуют тюменским рыбакам воздержаться от выхода на лед и дождаться, когда он окрепнет.

«Рыбалка, прогулка/баловство, езда на авто/мото технике в данный период года по тонкому льду может быть последней в жизни», — сообщает «Тюменская Областная служба экстренного реагирования».
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Ранее «Наш город» писал о рыбаке, утонувшем подо льдом. Неосторожный рыбак не беспокоился о безопасности льда, из-за чего утонул. Безопасная толщина льда составляет 10-12 сантиметров, но сейчас его толщина колеблется между 3 и 6 сантиметрами.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#ТОСЭР#Рыбаки#Рыбалка#Лед#Озеро Круглое#Опасность#Дмитрий Балобанов
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