Массовый выход рыбаков на тюменское озеро едва не обернулся трагедией

В 2022 году рыбаки в это время уже занимались подледной рыбалкой без сильных опасений, однако сейчас температура воздуха почти не опускается ниже нуля, что делает каждый рыбацкий выход на лед опасным. Однако каждый из рыбаков уверен в том, что с ним ничего не произойдет.