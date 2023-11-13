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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Тюменской области на 24% вырос спрос на татуировки.

«Котики, жестокость и цветочки»: тюменцы стали чаще бить татуировки

13 ноября 2023, 09:54
Фото: 1MI
В Тюменской области на 24% вырос спрос на татуировки.

В Тюменской области на 24% вырос спрос на татуировки

Тату-мастера Тюменской области отмечают, что жители региона стали чаще решаться на татуировки. Примечательно, что с этим напрямую связано глобальное потепление.

По подсчетам тюменских мастеров, за последние 2 месяца спрос на их услуги вырос практически на четверть. Во многом это связано с жарким летом и очень теплой весной.

«Раньше пик записи на тату был летом, все хотели еще успеть покрасоваться обновками. Но из-за того, что в последнее время летом очень жарко, люди отказываются от этой идеи, ибо заживлять тату в жару — это пытка, с пеленкой 3-4 дня ходить и не потеть практически невозможно. А потому с похолоданием спрос так и вырос», — рассказала тату-мастер Анастасия Безумова.

Хотя и в целом за год также отмечается повышенный спрос на услуги мастеров. Как говорит тату-мастер Андрей Ефимов, сейчас клиентов стало больше, но тату они стараются выбирать маленькие и не дорогие.

«Упал спрос на большие проекты, у людей денег нет, но миниатюры хорошо захотят. Чаще всего тюменцы выбирают эскизы с котиками и цветочками, что привычно. Но еще теперь есть спрос на жестокие и кровавые сюжеты, может это связано с нынешней обстановкой, не знаю», — говорит мастер.

Также мастера рассказали, что стоимость расходников, а фоне санкций особо не изменилась, а потому прайс в большинстве салонов остался прежним.

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#Общество#Покупательский спрос#Новости тюмени#Тюменцы#Татуировки#Алиса Вернер
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