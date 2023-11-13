«Котики, жестокость и цветочки»: тюменцы стали чаще бить татуировки

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
По подсчетам тюменских мастеров, за последние 2 месяца спрос на их услуги вырос практически на четверть. Во многом это связано с жарким летом и очень теплой весной.
«Раньше пик записи на тату был летом, все хотели еще успеть покрасоваться обновками. Но из-за того, что в последнее время летом очень жарко, люди отказываются от этой идеи, ибо заживлять тату в жару — это пытка, с пеленкой 3-4 дня ходить и не потеть практически невозможно. А потому с похолоданием спрос так и вырос», — рассказала тату-мастер Анастасия Безумова.
Хотя и в целом за год также отмечается повышенный спрос на услуги мастеров. Как говорит тату-мастер Андрей Ефимов, сейчас клиентов стало больше, но тату они стараются выбирать маленькие и не дорогие.
«Упал спрос на большие проекты, у людей денег нет, но миниатюры хорошо захотят. Чаще всего тюменцы выбирают эскизы с котиками и цветочками, что привычно. Но еще теперь есть спрос на жестокие и кровавые сюжеты, может это связано с нынешней обстановкой, не знаю», — говорит мастер.
Также мастера рассказали, что стоимость расходников, а фоне санкций особо не изменилась, а потому прайс в большинстве салонов остался прежним.
Ранее «Наш город сообщал о том, что у тюменцев возникают проблемы на работе из-за лишнего веса, татуировок и неформальной одежды.