Из Тюмени до Таиланда теперь можно добраться без пересадок

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
11 ноября после долгого перерыва стартовала полетная программа по направлению из Тюмени в Пхукет. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Рощино.
Первый рейс авиакомпании Azur Air вылетел согласно расписанию. Полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года. В пресс-службе уточнили, что билеты реализуются в составе турпакета.
Ранее «Наш Город» сообщал, что аэропорт Рощино перешел на зимнее расписание. Оно будет действовать до 30 марта 2024 года.