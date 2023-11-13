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Из Тюмени до Таиланда теперь можно добраться без пересадок

Из Тюмени до Таиланда теперь можно добраться без пересадок

13 ноября 2023, 03:24
Фото: 1MI
Полетная программа возобновлена после перерыва. Первые туристы уже отправились в Пхукет.

11 ноября после долгого перерыва стартовала полетная программа по направлению из Тюмени в Пхукет. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Рощино.

Первый рейс авиакомпании Azur Air вылетел согласно расписанию. Полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года. В пресс-службе уточнили, что билеты реализуются в составе турпакета.

Ранее «Наш Город» сообщал, что аэропорт Рощино перешел на зимнее расписание. Оно будет действовать до 30 марта 2024 года.

Из-за тумана в Рощино массово задерживаются рейсы
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Аэропорты#Самолет#Самолеты#Полеты#Путешествия#Любовь Селезнева
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