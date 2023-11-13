Итоги дня в Тюмени: региону грозит экокатастрофа, 9 млн на СВО, новый военком

Так, по их мнению, в Тюменской области уже сейчас средний температурный показатель выше, чем должен быть. Зима скорее всего будет тоже теплее, чем обычно. Но если она еще и окажется малоснежной — проблем региону не избежать. Особенно это отразится на сфере АПК и экологии в целом.