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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Итоги дня в Тюмени: региону грозит экокатастрофа, 9 млн на СВО, новый военком

Итоги дня в Тюмени: региону грозит экокатастрофа, 9 млн на СВО, новый военком

13 ноября 2023, 14:22
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 13 ноября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени массово распродают торговые центры

Сразу пять торговых центров выставлены на продажу в Тюмени, в их числе ТД «Матрикс» на Пермякова и ТЦ «На Ямской». Продавцы просят за свои объекты от 800 млн до 1,5 млрд рублей.

Одной из причин, почему собственники торговых центров пытаются избавиться от бизнес-недвижимости — падение трафика.

«Причина в том, что все больше людей проводят время в своих районах, а потому испытывают потребность в том, чтобы удовлетворять покупательские потребности в шаговой от дома доступности. При этом часто товарооборот в этих локациях лучше, чем в центре», — прокомментировала вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Наталья Девяткова.
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Середина недели — самый опасный период для тюменских автомобилистов

В Тюменской области наибольшее число ДТП происходит в среду, а самое аварийное время суток — с четырех до шести вечера. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Всего по области с начала года зарегистрировано более 2,4 тысячи ДТП. Для 165 человек они стали смертельными.

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Военкомат Тюменской области возглавил полковник из соседнего региона

На должность военного комиссара Тюменской области назначен полковник из Свердловской области Сергей Чирков.

Однако в регион он приехал несколько раньше. Информация о том, что Чирков занял кресло главного военкома Тюменской области в статусе временно исполняющего обязанности, появилась еще в октябре. До него в этой должности три года работал Алексей Куличков.

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Аномально теплая осень в Тюменской области может привести к печальным последствиям

К середине ноября в Тюмени и районах обычно уже лежит снег, а температура воздуха не поднимается выше нуля. Но в этом году осень в регионе выдалась на редкость теплая, что вызывает беспокойство у ученых. Своими прогнозами они поделились с «Нашим городом».

Так, по их мнению, в Тюменской области уже сейчас средний температурный показатель выше, чем должен быть. Зима скорее всего будет тоже теплее, чем обычно. Но если она еще и окажется малоснежной — проблем региону не избежать. Особенно это отразится на сфере АПК и экологии в целом.

«На планете в целом отмечается негативная тенденция к повышению температуры. Этот тренд неизбежно ведет к засушливости, к снижению количества выпадающих осадков. И это сказывается на состоянии рек, особенно это проявляется на малых и средних реках. Хотя крупные тоже страдают, ведь они питаются за счет этих притоков», — пояснил доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин.
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92-летняя жительница Тюмени передала на СВО девять миллионов рублей

В Тюменский военкомат обратилась 92-летняя пенсионерка, с просьбой взять у нее 9 миллионов рублей на нужды СВО. Однако ей было отказано, так как военкомы не занимаются сбором денег. Бабушке они посоветовали обратиться в организации, которые занимаются сборами на помощь военнослужащим.

«Ее умерший сын был военным. Видимо, от него остались накопления, пенсия. Тюменка пришла в военкомат и сказала, что хочет отдать деньги по военному направлению. Военкомат не может принять эти деньги, поэтому связали ее с сопутствующими организациями. Как сложилась ее судьба дальше — неизвестно», — пояснили в военкомате.
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