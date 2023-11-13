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Published Сегодня, 14:07

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Updated Сегодня, 14:09

Госслужащие РФ будут участвовать во всероссийской премии «Служение»

Госслужащие РФ будут участвовать во всероссийской премии «Служение»

13 ноября 2023, 14:07
Фото: 1MI
13 ноября стартовал приём заявок на участие во всероссийской муниципальной премии «Служение». Победителей определят всенародным голосованием. Церемония награждения состоится в январе будущего года.

Организаторы отметили, что в муниципальном управлении РФ работают примерно 4,5 млн человек. Целью премии являются объединение муниципального сообщества и повышение престижа местного самоуправления. Мероприятие проводится по инициативе президента России, пишет портал vedomosti.ru.

Для получения премии необходимо внести особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни людей. Это может быть внедрение новых технологий, реализация значимых проектов, повышение престижа муниципалитета или вклад в развитие института наставничества и не только.

Сопредседатель высшего совета ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева заявила, что в системе местного самоуправления работают очень много достойных людей. В том числе тех, кто прошёл СВО, принимает участие в волонтёрском движении и так далее. С этих людей необходимо брать пример.

В свою очередь, первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул, что важно оперативно выявлять и распространять лучшие практики отдельных муниципалитетов на всю страну.

Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ. Наблюдательный совет возглавил Сергей Кириенко.

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