Госслужащие РФ будут участвовать во всероссийской премии «Служение»

Сопредседатель высшего совета ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева заявила, что в системе местного самоуправления работают очень много достойных людей. В том числе тех, кто прошёл СВО, принимает участие в волонтёрском движении и так далее. С этих людей необходимо брать пример.