Элитный район Тюмени возле местного Арбата застроят новыми домами

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Как пишет 72.ру, проект жилого квартала компании «Реконструкция-2000» получил экспертное согласование еще в прошлом году. Согласно плану, это будет несколько жилых домов — ГП1, ГП2, ГП3, ГП4, ГП5, со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом.
«Место, где развернется строительство домов, по-настоящему „жирное“. Пустырь находится в исторической части города. Рядом — набережная и пешеходная улица Дзержинского», — отмечает редакция.
Еще одна компания, которой разрешили провести застройку этого района — «Дом девелопмент». Каким будет проект этого застройщика пока неизвестно, его официальных презентаций пока не было.