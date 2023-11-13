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Элитный район Тюмени возле местного Арбата застроят новыми домами

Элитный район Тюмени возле местного Арбата застроят новыми домами

13 ноября 2023, 17:44
Фото: Midjourney
В историческом центре Тюмени разворачивается масштабная стройка. Новые дома появятся неподалеку от местного Арбата — в районе улиц Дзержинского — Советская — Челюскинцев.

Как пишет 72.ру, проект жилого квартала компании «Реконструкция-2000» получил экспертное согласование еще в прошлом году. Согласно плану, это будет несколько жилых домов — ГП1, ГП2, ГП3, ГП4, ГП5, со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом.

«Место, где развернется строительство домов, по-настоящему „жирное“. Пустырь находится в исторической части города. Рядом — набережная и пешеходная улица Дзержинского», — отмечает редакция.

Еще одна компания, которой разрешили провести застройку этого района — «Дом девелопмент». Каким будет проект этого застройщика пока неизвестно, его официальных презентаций пока не было.

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#Общество#Тюмень#Ирина Швецова#Застройка#Жилая застройка
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