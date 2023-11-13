Двое тюменских подростков заразились сифилисом, еще шестеро — гонореей

По данным ведомства, у двух школьников в возрасте от 15 до 17 лет обнаружили сифилис, у шести — гонорею. В целом с начала года в Тюменской области данными инфекциями заразились 325 жителей региона, в том числе 118 — сифилисом. Большая часть заболевших — жители Тюмени и Тюменского района, пишет 72.RU.