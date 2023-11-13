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Восемь тюменских подростков заразились опасными венерическими инфекциями

Двое тюменских подростков заразились сифилисом, еще шестеро — гонореей

13 ноября 2023, 04:34
Фото: 1MI

Восемь тюменских подростков заразились опасными венерическими инфекциями

У восьми тюменских подростков выявили в этом году венерические заболевания сифилис и гонорею. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, у двух школьников в возрасте от 15 до 17 лет обнаружили сифилис, у шести — гонорею. В целом с начала года в Тюменской области данными инфекциями заразились 325 жителей региона, в том числе 118 — сифилисом. Большая часть заболевших — жители Тюмени и Тюменского района, пишет 72.RU.

Заметим, что в минувшем году в Тюменской области было зарегистрировано более 137 случаев заражения сифилисом. В числе заболевших оказались восемь подростков — двое из них заразились сифилисом, шестеро — гонореей. Одному из заболевших не было даже 14 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали районы, жители которых чаще других болеют педикулезом и чесоткой. В число самых неблагополучных вошли Вагайский, Нижнетавдинский, Голышмановский районы, Ялуторовск, Ишим и Тюмень.

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