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Published Сегодня, 09:03

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Депутата облдумы возмутила грязь на дорогах Тюмени

«Денег не хватает?»: депутат облдумы Владимир Сысоев возмущен тюменскими дорогами

13 ноября 2023, 09:03

Депутата облдумы возмутила грязь на дорогах Тюмени

Владимир Сысоев заявил, что в Ишиме дороги чище, чем в Тюмени. Этот факт возмутил депутата: к директору департамента жилищно-коммунального хозяйства возникли вопросы.

Депутат облдумы Владимир Сысоев увидел тюменские дороги и был шокирован количеством грязи. Во время обсуждения бюджета на 2024–2026 годы он высказался, что дороги в городе выглядят крайне плачевно.

«В Ишиме едешь — дороги чистые. А по Тюмени едешь — дороги грязные», — цитирует Сысоева «72.ru».

У лидера фракции ЛДПР появились к директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Семену Таганцеву вопросы.

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«Можно как-то сбалансировать бюджет города Тюмени, чтобы у нас денег хватало, чтоб дороги в Тюмени были чистые? Чтоб машины были чистые и людям не приходилось из собственного кармана тратить деньги на мойку машины. Что, в городе Тюмени денег не хватает?», — спросил Сысоев. Но Таганцев оставил этот вопрос без ответа и подчеркнул, что «комментировать эту ситуацию достаточно сложно».

Сысоев также предложил перераспределить бюджет, чтобы дороги и машины наконец стали чистыми. Тезис также остался без ответа.

Ранее «Наш Город» сообщал, что из-за скандала в тюменской ЛДПР сменился координатор. Дмитрий Елагин покинул должность после конфликта с Владимиром Сысоевым, который начал закручивать гайки в партии и устроил зачистку несогласных.

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