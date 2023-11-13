«Денег не хватает?»: депутат облдумы Владимир Сысоев возмущен тюменскими дорогами

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Депутат облдумы Владимир Сысоев увидел тюменские дороги и был шокирован количеством грязи. Во время обсуждения бюджета на 2024–2026 годы он высказался, что дороги в городе выглядят крайне плачевно.
«В Ишиме едешь — дороги чистые. А по Тюмени едешь — дороги грязные», — цитирует Сысоева «72.ru».
У лидера фракции ЛДПР появились к директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Семену Таганцеву вопросы.
«Можно как-то сбалансировать бюджет города Тюмени, чтобы у нас денег хватало, чтоб дороги в Тюмени были чистые? Чтоб машины были чистые и людям не приходилось из собственного кармана тратить деньги на мойку машины. Что, в городе Тюмени денег не хватает?», — спросил Сысоев. Но Таганцев оставил этот вопрос без ответа и подчеркнул, что «комментировать эту ситуацию достаточно сложно».
Сысоев также предложил перераспределить бюджет, чтобы дороги и машины наконец стали чистыми. Тезис также остался без ответа.
Ранее «Наш Город» сообщал, что из-за скандала в тюменской ЛДПР сменился координатор. Дмитрий Елагин покинул должность после конфликта с Владимиром Сысоевым, который начал закручивать гайки в партии и устроил зачистку несогласных.