«Денег хватит только на витамины?»: в Тюменской области лекарства подорожали на 21%

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
По данным Тюменьстата, значительнее всего в регионе подорожал Ренгалин, 10 таблеток этого средства выросли в цене на 108,51%. Со 129,90 рубля стоимость препарата выросла до 270,85 рубля.
На втором месте среди подорожавших лекарств — Аллохол, он подорожал за год на 32,43%. Бронзовым призером олимпиады подорожания стал Корвалол, за 25 мл которого теперь нужно платить на 29,10% больше.
Вырос в цене и Валидол — на 22,26%. Также отмечается подорожание Нимесулида — на 9,63%, комбинированных анальгетиков — на 6,21%, а также Эргоферона — на 4,50%.
Нь вместе с этим в Тюменской области подешевели поливитамины и мазь Левомеколь — на 21,29% и 4,06% соответственно.
«Причиной роста цен все также остаются санкции. У заводов имеются проблемы с расходниками и компонентами, даже упаковка препаратом теперь обходится дороже, а потому мы и видим такое удорожание», — объяснила владелица аптеки в Тюмени Евгения Мальцева.
Также женщина отмечает, что в ближайшее время не стоит ждать снижения цен, в новыми пакетами санкций стоимость лекарств может вырасти вновь.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменцы не могут найти в аптеках города лекарства которые назначают при артериальной гипертензии и средство для диабетиков.