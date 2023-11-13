Будет давка? Тюменцы выстроились в очереди за бесплатной шаурмой

Для того, чтобы получить бесплатную шаурму нужно купить любой газированный напиток в заведении, стоимость которого составляет от 100 до 120 рублей. Шаурма полагается к каждому напитку, то есть при покупке двух газировок бесплатно дадут две порции мяса в лаваше. Без газводы за шаурму придется заплатить не менее 289-309 рублей.