Будет давка? Тюменцы выстроились в очереди за бесплатной шаурмой

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:44
Для того, чтобы получить бесплатную шаурму нужно купить любой газированный напиток в заведении, стоимость которого составляет от 100 до 120 рублей. Шаурма полагается к каждому напитку, то есть при покупке двух газировок бесплатно дадут две порции мяса в лаваше. Без газводы за шаурму придется заплатить не менее 289-309 рублей.
По словам тюменцев, пока очередей как таковых заведении нет. Наплыв посетителей сотрудники заведения ожидают ближе к концу рабочего дня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за несколько последних месяцев на фоне подорожания мяса птицы, овощей, роста курса доллара стоимость шаурмы возросла на 20-50 рублей. В среднем теперь цена одной порции популярного фастфуда составляет от 250 до 400 рублей.