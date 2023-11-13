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Тюменцы выстроились в очереди за бесплатной шаурмой

Будет давка? Тюменцы выстроились в очереди за бесплатной шаурмой

13 ноября 2023, 08:38
Фото: 1MI

Тюменцы выстроились в очереди за бесплатной шаурмой

В Тюмени сегодня день бесплатной шаурмы. Раздачу популярного фастфуда организовало одно из городских кафе быстрого обслуживания по случаю открытия.

Для того, чтобы получить бесплатную шаурму нужно купить любой газированный напиток в заведении, стоимость которого составляет от 100 до 120 рублей. Шаурма полагается к каждому напитку, то есть при покупке двух газировок бесплатно дадут две порции мяса в лаваше. Без газводы за шаурму придется заплатить не менее 289-309 рублей.

По словам тюменцев, пока очередей как таковых заведении нет. Наплыв посетителей сотрудники заведения ожидают ближе к концу рабочего дня.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за несколько последних месяцев на фоне подорожания мяса птицы, овощей, роста курса доллара стоимость шаурмы возросла на 20-50 рублей. В среднем теперь цена одной порции популярного фастфуда составляет от 250 до 400 рублей.

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