nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:13

Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

Блогер рекомендует путешествовать по РФ на удобном универсале

13 ноября 2023, 19:13
Тревел-блогер Наталия Ансталь придерживается мнения, что для длительных путешествий лучше всего подходит трейлер, однако для поездки по территории РФ он не подойдет, поскольку в стране мало кемпов, где можно их заряжать.

Как пишет NEWS.ru эксперт считает, что лучшим автомобилем для путешествий по бездорожью являются внедорожники и кроссоверы. При этом Ансталь подчеркивает, что для тура по городам лучше использовать универсалы и вместительные седаны, а для длительных поездок отличным выбором станут минивэны.

«Лучше всего подойдут полноразмерные внедорожники или кроссоверы, если вы собираетесь посетить труднопроходимые места. Если вы собираетесь в тур по городам, где нет бездорожья, водопадов, рек, озер, то можно просто брать вместительную машину», — отметила тревел-блогер.

Специалист также добавила, что автомобиль должен быть просторным, чтобы путешественникам находящимся в нем удобно было спать. Также транспортное средство должно иметь кондиционер, работающим как на обогрев, так и на охлаждение.

«Иногда водители меняются: муж и жена, например, поэтому должно быть место, где водитель может выспаться», — пояснила эксперт.

Подпишитесь
«Зимы не будет?»: чем опасна аномально теплая осень в Тюмени и всей Сибири
Сегодня, 07:26
Сладкая осень: тюменцам рассказали, какой шоколад поможет справиться с хандрой
Сегодня, 09:53
«Денег хватит только на витамины»: как в Тюменской области подорожали лекарства?
Сегодня, 07:58
В Тюмени выставили на продажу пять торговых центров. Цены доходят до 1,5 миллиардов
Сегодня, 03:42
Тура продолжит мелеть. Тюменский ученый рассказал, что будет с рекой в 2024 году
Сегодня, 06:17
«Котики, жестокость и цветочки»: тюменцы стали чаще бить татуировки
Сегодня, 09:54