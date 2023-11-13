Блогер рекомендует путешествовать по РФ на удобном универсале

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Как пишет NEWS.ru эксперт считает, что лучшим автомобилем для путешествий по бездорожью являются внедорожники и кроссоверы. При этом Ансталь подчеркивает, что для тура по городам лучше использовать универсалы и вместительные седаны, а для длительных поездок отличным выбором станут минивэны.
«Лучше всего подойдут полноразмерные внедорожники или кроссоверы, если вы собираетесь посетить труднопроходимые места. Если вы собираетесь в тур по городам, где нет бездорожья, водопадов, рек, озер, то можно просто брать вместительную машину», — отметила тревел-блогер.
Специалист также добавила, что автомобиль должен быть просторным, чтобы путешественникам находящимся в нем удобно было спать. Также транспортное средство должно иметь кондиционер, работающим как на обогрев, так и на охлаждение.
«Иногда водители меняются: муж и жена, например, поэтому должно быть место, где водитель может выспаться», — пояснила эксперт.