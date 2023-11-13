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Билайн ускорил мобильный интернет в городских микрорайонах

Билайн ускорил мобильный интернет в городских микрорайонах

13 ноября 2023, 09:49
Фото: freepik.com
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Мобильный оператор билайн продолжает развивать свою сеть в Тюменской области. В результате недавнего обновления инфраструктуры, которое технические специалисты компании провели в столице и крупных городах региона, голосовая связь и интернет стали лучше сразу в нескольких жилых микрорайонах.

В частности, новая базовая станция билайна заработала в ЖК «Апрель» в Тюмени, отличающемся необычной для города архитектурой — ярким фасадом, малоэтажными домами и квартирами с собственными палисадниками и террасами. Теперь жители комплекса могут пользоваться мобильными сервисами на возросших скоростях: быстрее скачивать тяжелые файлы, за несколько секунд отправлять длинные видеоролики, работать и учиться удаленно без «зависаний» даже в трафиковые часы пик.

Кроме того, дополнительное оборудование было запущено и в густонаселённом микрорайоне Серебрянка в городе Ишим. Это район с довольно плотной застройкой, поэтому нагрузка на сеть здесь была достаточно высокой. Благодаря новой базовой станции клиенты билайна могут с комфортом выходить в интернет не только непосредственно в своих домах, но и во время прогулок по территории района — при посещении продуктовых и продовольственных магазинов, аптек, почтовых отделений и других.

Цифровая активность жителей области растет: сегодня мы все чаще предпочитаем говорить с близкими по видеосвязи, покупать товары на маркетплейсах и даже оплачивать коммунальные услуги онлайн. Все это требует хорошей связи, особенно в крупных городах, где, как правило, объемы потребления мобильного интернет-трафика — весьма внушительные. Поэтому мы постоянно работаем над качеством нашей сети — строим новые базовые станции, обновляем имеющуюся инфраструктуру, запускаем инновационные технологии — чтобы продолжать предоставлять нашим клиентам отличный сервис, несмотря на увеличивающиеся нагрузки, — комментирует директор Тюменского отделения билайн Андрей Тихонов.

Напомним, ранее билайн завершил масштабный рефарминг LTE 2100 по всей области. В результате успешной оптимизации параметров сети средние скорости 4G-интернета в регионе увеличились более чем на треть.

#Общество#Тюмень#Россия#Интернет#Инфраструктура#Билайн#Сотовая связь#Модернизация#Мобильная связь#4G сеть
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