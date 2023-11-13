Билайн ускорил мобильный интернет в городских микрорайонах

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
В частности, новая базовая станция билайна заработала в ЖК «Апрель» в Тюмени, отличающемся необычной для города архитектурой — ярким фасадом, малоэтажными домами и квартирами с собственными палисадниками и террасами. Теперь жители комплекса могут пользоваться мобильными сервисами на возросших скоростях: быстрее скачивать тяжелые файлы, за несколько секунд отправлять длинные видеоролики, работать и учиться удаленно без «зависаний» даже в трафиковые часы пик.
Кроме того, дополнительное оборудование было запущено и в густонаселённом микрорайоне Серебрянка в городе Ишим. Это район с довольно плотной застройкой, поэтому нагрузка на сеть здесь была достаточно высокой. Благодаря новой базовой станции клиенты билайна могут с комфортом выходить в интернет не только непосредственно в своих домах, но и во время прогулок по территории района — при посещении продуктовых и продовольственных магазинов, аптек, почтовых отделений и других.
Цифровая активность жителей области растет: сегодня мы все чаще предпочитаем говорить с близкими по видеосвязи, покупать товары на маркетплейсах и даже оплачивать коммунальные услуги онлайн. Все это требует хорошей связи, особенно в крупных городах, где, как правило, объемы потребления мобильного интернет-трафика — весьма внушительные. Поэтому мы постоянно работаем над качеством нашей сети — строим новые базовые станции, обновляем имеющуюся инфраструктуру, запускаем инновационные технологии — чтобы продолжать предоставлять нашим клиентам отличный сервис, несмотря на увеличивающиеся нагрузки, — комментирует директор Тюменского отделения билайн Андрей Тихонов.
Напомним, ранее билайн завершил масштабный рефарминг LTE 2100 по всей области. В результате успешной оптимизации параметров сети средние скорости 4G-интернета в регионе увеличились более чем на треть.