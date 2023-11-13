Билайн ускорил мобильный интернет в городских микрорайонах

Кроме того, дополнительное оборудование было запущено и в густонаселённом микрорайоне Серебрянка в городе Ишим. Это район с довольно плотной застройкой, поэтому нагрузка на сеть здесь была достаточно высокой. Благодаря новой базовой станции клиенты билайна могут с комфортом выходить в интернет не только непосредственно в своих домах, но и во время прогулок по территории района — при посещении продуктовых и продовольственных магазинов, аптек, почтовых отделений и других.