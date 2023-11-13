Академическая среда Донбасса в надежных руках

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Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:57
Светлана Владимировна никогда не теряла веру в достойное будущее академической среды Донбасса и победила! На сегодняшний день в качестве ректора Донецкого государственного университета (ДонГУ) женщина строит мирную жизнь на своей земле.
О пути в Россию Светлана Беспалова рассказала в интервью журналисту, работающему на освобожденных территориях, Александру Малькевичу в рамках проекта о замечательных, ярких, интересных и глубоких людях новых субъектов Российской Федерации «Путь домой».
«Хотелось идти туда, где сложнее!»
Светлана Владимировна Беспалова — дочь ветерана Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанта Владимира Беспалова. За время своей службы военачальник сменил 13 гарнизонов. Поэтому перед тем как осесть в Донецке Светлана Владимировна тоже немало поездила по свету: родилась в Махачкале, в первый класс пошла в Германии, а школу и университет окончила в Тбилиси.
Светлана Беспалова имела склонности и к гуманитарным, и к естественны наукам. Но, когда пришло время ответственного решения — выбора будущей профессии, юная Светлана решила отдать предпочтение физике, как перспективной области знания. «Физика в то время развивалась, технологии развивались, и, вообще, мне хотелось идти туда, где сложнее!» — говорит женщина.
Как известно, биография будущего ректора тесно связана со службой ее отца, которая и привела семью Беспаловых в город, где впоследствии молодая Светлана решит построить свою дальнейшую жизнь. Так, окончив Физический факультет в Тбилисском государственном университете, Светлана Беспалова продолжила образовательный путь в Донецке, где обрела свой дом. И, когда служба отца потребовала очередной смены географического положения, Светлана Владимировна осталась «дома». «К этому времени я уже закончила аспирантуру в Физико-техническом институте академии наук, я уже стала работать в университете, и я поняла, что здесь моя судьба», — рассказывает женщина.
Период, когда все изменилось
В 2014 году Светлана Владимировна занимала пост проректора по научной работе Донецкого университета. Когда начали происходить известные события, Светлана Беспалова находилась в отпуске, который был прерван волнующими звонками коллег, разделившихся во мнении: одни просили женщину вернуться, «иначе вуз пропадет», другие призывали не приезжать в Донецк в целях безопасности.
Для себя Светлана Владимировна все решила сразу, и ее выбор разошелся с действиями основной части представителей интеллигенции Донбасса. По мнению Беспаловой, настоящая элита — та, которая любит свою малую родину, свою профессию, поэтому она приняла решение вернуться домой, в Донецк, и пройти непростой путь с народом близкого ее сердцу региона. «Ответственность, любовь к своему делу, вера в то, что за нашей спиной стоит Россия, великая Россия. Надежда на то, что все будет нормально, и мы выстоим», — этими словами Светлана Владимировна объясняет свой выбор.
Вернувшись в Донецк, женщина обнаружила растерянного нового ректора, отсутствие проректоров, поредевшие ряды профессорско-преподавательского состава и острую проблему со студентами, которые также уходили, поскольку больше не могли рассчитывать на легитимный диплом. Университет требовал сильного и грамотного руководителя. И в марте 2015 года Светлана Владимировна взяла в свои руки бразды правления Донецким университетом.
Самый тяжелый день
В 2015 году, по словам ректора, было принято решение начать программу «двойных дипломов»: помимо документа об образовании своего университета, студенты стали получать диплом российского вуза, что позволило возвращать контингент.
Финальную часть обучения очень усложнили обстрелы, поэтому проведение защиты выпускных работ планировалось в дистанционном формате. «И тут звонит мне ректор Южного федерального (вуз, с которым сотрудничал Донецкий университет — Прим. ред.), говорит, что по законодательству Российской Федерации студенты должны присутствовать лично, очно на защите! Осталась неделя до выпуска. Более полутора тысяч выпускников. Идут обстрелы», — вспоминает Светлана Беспалова.
Но женщина не растерялась. Обратившись к действующему на тот момент главе ДНР Александру Захарченко (1976–2018) с просьбой обеспечить выпускникам безопасность, Светлана Владимировна добилась своего. «Он, конечно, дал указания министерству транспорта. Создали график такой, что подходили автобусы, и каждую ночь они проходили границу. Мне докладывали, что прошли, все хорошо… Дети ночью ехали в автобусе с фонариками, читали конспекты, а утром выходили на защиту и показывали знания!» — рассказывает ректор.
Путь домой, в Россию
Как представитель академической среды, Светлана Владимировна всегда заботилась о будущем научных школ своего региона. Наблюдая «стагнацию фундаментальной науки» после распада Советского союза, женщина хранила надежду на возвращение Донбасса в Россию, в родную академическую среду. Несмотря на тяжелую обстановку в период боевых действий и упаднические настроения окружающих, сотрудников, Беспалова уповала на Россию, которая всегда стояла «за плечами» Донбасса. «Мы часть большой великой страны, великой Родины, и рано или поздно это произойдет — Донбасс вернется», — с непоколебимой верой говорила в свое время Светлана Владимировна тем, кто унывал, и оказалась права.
Донбасс выстоял! И ДонГУ под руководством Светланы Беспаловой также достойно пережил самое тяжелое для региона время. Сегодня Донецкий госуниверситет — это 13 факультетов, почти 170 профилей подготовки, около 2000 сотрудников, среди которых порядка 100 докторов и около 400 кандидатов наук. А главное — вуз в надежных руках!