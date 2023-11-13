92-летняя пенсионерка из Тюмени пожертвовала 9 миллионов рублей на нужды СВО

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:20
Как пояснили сотрудники комиссариата, они не занимаются такими вопросами. В связи с этим пожилую женщину направили в сопутствующие организации. Информации о том, передала она денежные средства на нужды военных, нет.
«Ее умерший сын был военным. Видимо, от него остались накопления, пенсия. Тюменка пришла в военкомат и сказала, что хочет отдать деньги по военному направлению. Военкомат не может принять эти деньги, поэтому связали ее с сопутствующими организациями. Как сложилась ее судьба дальше — неизвестно», — сообщили 72.RU в комиссариате.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Памятное Ялуторовского района в в сквере Воинской славы установили боевую машину, прибывшую из зоны специальной военной операции на Украине. Помощь в восстановлении БМП-1 оказали представители Общественной организации «Ветераны Пограничники Тюменской области» и специалисты тюменского «ЗапСибМашзавода».