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92-летняя тюменка пожертвовала 9 миллионов на СВО

92-летняя пенсионерка из Тюмени пожертвовала 9 миллионов рублей на нужды СВО

13 ноября 2023, 08:01
Фото: 1MI

92-летняя тюменка пожертвовала 9 миллионов на СВО

92-летняя пенсионерка из Тюмени хотела пожертвовать на нужды армии 9 миллионов рублей. Пожилая женщина пришла в тюменский военкомат с просьбой забрать у нее деньги, однако ей отказали.

Как пояснили сотрудники комиссариата, они не занимаются такими вопросами. В связи с этим пожилую женщину направили в сопутствующие организации. Информации о том, передала она денежные средства на нужды военных, нет.

«Ее умерший сын был военным. Видимо, от него остались накопления, пенсия. Тюменка пришла в военкомат и сказала, что хочет отдать деньги по военному направлению. Военкомат не может принять эти деньги, поэтому связали ее с сопутствующими организациями. Как сложилась ее судьба дальше — неизвестно», — сообщили 72.RU в комиссариате.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Памятное Ялуторовского района в в сквере Воинской славы установили боевую машину, прибывшую из зоны специальной военной операции на Украине. Помощь в восстановлении БМП-1 оказали представители Общественной организации «Ветераны Пограничники Тюменской области» и специалисты тюменского «ЗапСибМашзавода».

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Помощь#Военкомат#Гуманитарная помощь#СВО
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