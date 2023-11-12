В зоне спецоперации на Украине пропал 29-летний тюменец

В зоне проведения специальной военной операции пропал 29-летний Сергей Абрамов. Мужчина отправился в зону боевых действий в мае этого года. Сергей заключил контракт во время отбывания срока в колонии — в 2017 году он будет осужден на 8 лет за распространение наркотиков.

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