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В зоне спецоперации на Украине пропал 29-летний тюменец

В зоне спецоперации на Украине пропал 29-летний тюменец

12 ноября 2023, 07:15
Фото: 1MI
В зоне проведения специальной военной операции пропал 29-летний Сергей Абрамов. Мужчина отправился в зону боевых действий в мае этого года. Сергей заключил контракт во время отбывания срока в колонии — в 2017 году он будет осужден на 8 лет за распространение наркотиков.
«15 мая 2023 года он заключил контракт в ИК-2 с Минобороны. Мы с ним общались во „ВКонтакте“ за два дня до этого. Он писал: „Бабуля, мне некогда“. Мама в последний раз разговаривала с ним 22 июня, их уже отправляли тогда под Анапу», — рассказала бабушка Сергея Вера Петанова.

Последний раз тюменец выходил на связь с родными летом. В ноябре он планировал приехать в отпуск, однако этого не произошло. По последней информации, Сергей ранее находился под Луганском, после чего был переведен под Ялту.

Родные тюменца пытались выяснить, где находится Сергей, но безуспешно. Семья обращалась на горячую линию Министерства обороны, однако там ответили, что ни в одних списках Сергей не числится, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне проведения СВО пропал 38-летний житель Тюменской области Фаит Камалов. С 22 июня он не выходит на связь с родными.

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