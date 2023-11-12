В зоне спецоперации на Украине пропал 29-летний тюменец

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
«15 мая 2023 года он заключил контракт в ИК-2 с Минобороны. Мы с ним общались во „ВКонтакте“ за два дня до этого. Он писал: „Бабуля, мне некогда“. Мама в последний раз разговаривала с ним 22 июня, их уже отправляли тогда под Анапу», — рассказала бабушка Сергея Вера Петанова.
Последний раз тюменец выходил на связь с родными летом. В ноябре он планировал приехать в отпуск, однако этого не произошло. По последней информации, Сергей ранее находился под Луганском, после чего был переведен под Ялту.
Родные тюменца пытались выяснить, где находится Сергей, но безуспешно. Семья обращалась на горячую линию Министерства обороны, однако там ответили, что ни в одних списках Сергей не числится, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне проведения СВО пропал 38-летний житель Тюменской области Фаит Камалов. С 22 июня он не выходит на связь с родными.