В сельской амбулатории Тюменской области появилось оборудование для физиолечения

В медучреждении есть магнитотерапевтическая и лазерная установки. С помощью прибора лечатся заболевания опорно-двигательного аппарата, такие, как артриты, переломы, растяжения и тому подобные заболевания. Лечение здесь проходя как дети, так и взрослые.