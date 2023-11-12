В сельской амбулатории Тюменской области появилось оборудование для физиолечения

Posted 12 ноября, 12:55
Published 12 ноября, 12:55
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
В медучреждении есть магнитотерапевтическая и лазерная установки. С помощью прибора лечатся заболевания опорно-двигательного аппарата, такие, как артриты, переломы, растяжения и тому подобные заболевания. Лечение здесь проходя как дети, так и взрослые.
«Одним из главных преимуществ магнито-лазерной терапии является то, что она не имеет побочных эффектов и может использоваться у широкого круга пациентов. Кроме того, этот метод может улучшить кровообращение, ускорить заживление ран и повысить иммунитет», — пояснили в ведомстве.
Попасть на лечение можно по назначению лечащего врача. Процедуры проводятся бесплатно.
Амбулатория площадью 261 квадратных метров была построена на средства областного бюджета, по региональной программе «Развитие здравоохранения».
Отметим, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения, качество и доступность медобслуживания. В рамках регпрограммы в учреждения здравоохранения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Также в удаленных сёлах и деревнях появляются новые ФАПы и амбулатории, регулярно для профосмотров сюда выезжают мобильные бригады врачей, работающих в больницах Тюмени.