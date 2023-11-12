Синоптики рассказали, когда в Тюмени ударят 30-градусные морозы

Заметим, что в минувшем году 18 ноября в Тюмени уже ударили 20-градусные морозы. Из-за холодов у школьников начальных классов были отменены занятия. Тогда же тюменцы наблюдали погодное явление, характерное для морозной погоды, — световые столбы.