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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Когда в Тюмени закончится аномально теплая погода

Синоптики рассказали, когда в Тюмени ударят 30-градусные морозы

12 ноября 2023, 10:53
Фото: 1MI

Когда в Тюмени закончится аномально теплая погода

Метеорологи рассказали, когда в Тюменскую область придут холода. По прогнозам, морозы наступят только через месяц — в середине декабря.

Аномальное тепло, осадки в виде снега и дождя будут «радовать» тюменцев до конца ноября. В ближайшую неделю днем в областной столице столбики термометров будут подниматься до +3…+4, в ночные часы минимальная температура воздуха составит +2…-5.

Третья декада ноября в Тюмени ожидается дождливой — осадки будут идти практически каждый день. Среднесуточная температура воздуха составит -2….-8. Аналогичная погода сохранится в течение всей первой декады декабря.

Первые 20-градусные морозы ожидаются 15 декабря. 16 и 17 декабря синоптики обещают похолодание до -28…-30. После этого в областной столице вновь потеплеет — до -7…-9. Такая погода сохранится до середины третьей декады декабря.

Заметим, что в минувшем году 18 ноября в Тюмени уже ударили 20-градусные морозы. Из-за холодов у школьников начальных классов были отменены занятия. Тогда же тюменцы наблюдали погодное явление, характерное для морозной погоды, — световые столбы.

В 20-х числах ноября в Тюмени уже появились первые жертвы морозов — пять человек попали в больницы с обморожением. В начале декабре в регионе термометры опускались до -28.

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