Из-за тумана в Рощино массово задерживаются рейсы

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе из-за тумана уже дважды менялся режим работы аэропорта в Тюмени — 8 ноября, в среду, и в пятницу, 10 ноября. По прогнозам метеорологов, туманы ожидаются также в утренние часы в понедельник, 13 ноября.