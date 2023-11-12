Из-за тумана в Рощино массово задерживаются рейсы

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
Отложена на 1 час — 5 часов отправка бортов из Тюмени в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск. Задерживается прибытие бортов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Красноярска. Часть воздушных судов направлена на запасные аэродромы в Челябинск и Екатеринбург.
В тюменском Рощино пассажиров предупреждают, что время прилета и вылета воздушных судов может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов и по метеоусловиям аэропорта назначения.