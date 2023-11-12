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Из-за тумана в тюменском Рощино произошла массовая задержка рейсов

Из-за тумана в Рощино массово задерживаются рейсы

12 ноября 2023, 04:01
Фото: ЧС Тюмень

Из-за тумана в тюменском Рощино произошла массовая задержка рейсов

Небесная канцелярия вновь внесла свои коррективы в расписание тюменского аэропорта Рощино. Из-за густого тумана, окутавшего областную столицу, задержаны прибытие и отправка 14 авиарейсов — шести вылетающих и восьми прилетающих.

Отложена на 1 час — 5 часов отправка бортов из Тюмени в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск. Задерживается прибытие бортов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Красноярска. Часть воздушных судов направлена на запасные аэродромы в Челябинск и Екатеринбург.

В тюменском Рощино пассажиров предупреждают, что время прилета и вылета воздушных судов может меняться в соответствии с графиком выполняемых рейсов и по метеоусловиям аэропорта назначения.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе из-за тумана уже дважды менялся режим работы аэропорта в Тюмени — 8 ноября, в среду, и в пятницу, 10 ноября. По прогнозам метеорологов, туманы ожидаются также в утренние часы в понедельник, 13 ноября.

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