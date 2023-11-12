Итоги недели: очереди в военкомат, подорожание шаурмы и гибель бандита в зоне СВО

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Жители Тюмени по несколько дней не могут попасть в Ленинский военкомат для того, чтобы оформить военный билет, из-за постоянных очередей. По словам горожан, для того, чтобы попасть к специалистам, необходимо занимать очередь в 4-5 часов утра. При этом оформить документы через Госуслуги невозможно — приходит отказ.
В самом военкомате образование очередей объясняют большим потоком людей. Кроме того, в настоящее время один из сотрудников, который как раз занимается оформлением документов для выдачи военного билета, находится на больничном.
Заметим, что в Центральном и Калининском военкоматах таких очередей нет. Такая ситуация наблюдается только в Ленинском военкомате.
В Тюмени на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной мусульмане в связи с празднованием свадьбы устроили танцы прямо на дороге. Видеоролик с национальными танцами опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Танцоров уже нашли инспекторы ГИБДД — нарушителей привлекли к административной отнесенности и обязали выплатить штрафы. Всего к административной ответственности привлечены восемь участников танцевального Флешмоба. В настоящее время устанавливаются личности остальных его участников.
Кроме того, инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести по данному факту проверку.
В Тюмени за последние месяцы резко подорожала шаурма. Стоимость популярного фастфуда взлетела на 20-50 рублей. Сегодня в областной столице в среднем мясо с овощами и соусом в лаваше стоит от 250 до 400 рублей в зависимости от начинки.
Как выяснилось, причиной роста стоимости популярного фастфуда стало подорожание мяса птицы. Если еще год назад заведения закупали куриное мясо по 230-280 рублей за килограмм, то сегодня за 370-430 рублей.
По данным Тюменьстата, за последний месяц цены на куриное мясо (тушку птицы) в Тюменской области выросли более чем на 13 рублей — с 229,76 до 242,86 рублей. Куриное филе теперь стоит не менее 370-400 рублей за килограмм, голени от 270 до 360 рублей за килограмм, бедра — от 270 рублей.
Сотрудники птицефабрик поясняют, что на рост цен на птицу оказали влияние возросший курс доллара и увеличившаяся вслед за ним стоимость упаковки, медикаментов для птицы, кормовой базы, подорожание транспортных услуг.
Подельник Сергея Патрушева, криминального авторитета, Александр Косарев погиб в зоне специальной военной операции 24 октября. Об этом сообщили в военном комиссариате Тюмени.
Напомним, Косарев был приговорен к 16 годам лишения свободы в январе 2023 года за вымогательства денежных средств у проституток, организацию вооруженной банды. Установлено, что ОПГ работала на протяжении полутора лет — с января 2019 года по июль 2020 года бандиды вымогали деньги, как у женщин, предоставляющих интимные услуги за материальное вознаграждение и их покровителей, так и граждан.
В состав группировки входили порядка 10 человек, в том числе Александр Косарев. Встречи для планирования преступных схем они проводили на территории кафе «Френдз» и «Екатерина». У каждого из членов ОПГ были определенные обязанности. Все участники банды проводили встречи со своими жертвами в людных местах, в том числе в кафе, во дворах домов. Там же происходила передача денег.
В Тюмени в службе такси «Яндекс Go» появилось новшество — примерная стоимость поездки. Если ранее указывалась точная цена, то теперь отмечено что стоимость составит, к примеру, от 300 до 360 рублей.
Как пояснили в пресс-службе агрегатора, данная функция введена в связи с тем, что зачастую ситуация на дорогах меняется крайне быстро — в частности, при неблагоприятных условиях, заторах на автодорогах, ДТП и т. д. Все эти факторы влияют на продолжительность поездки, соответственно ее стоимость.
Заметим, что такое новшество уже действовало ранее — в частности, введение примерной цены было отмечено в сентябре этого года.
Уровень воды в Туре продолжает находиться на критически низкой отметке. По данным гидропоста на 12 ноября, уровень воды в реке составляет -82 сантиметра над нулевой отметкой, что является самым низким показателем за последние годы.
Эксперты отмечают, что из-за низкого уровня воды в реке увеличивается концентрация вредных веществ, которая может сказаться не самым лучшим образом не только на здоровье рыбы, но и на состоянии человека, который эту рыбу выловит и приготовит.
«Речная рыба в сибирских реках —вещь лотерейная. Не стоит забывать, что высок риск подхватить описторхоз, который у нас живет и процветает в водоемах. А ловля рыбы вблизи города и объектов промышленности вовсе крайне опрометчивое занятие. А в условиях вероятной опасности, связной с обмелением, от рыбалки в водоемах области стоит отказаться и сделать выбор в пользу проверенных поставщиков, гарантирующих безопасность продукции», — уверены врач-инфекционист Татьяна Галиева.
Эксперты убеждены, что сейчас необходимо провести лабораторные исследования, чтобы на их основании можно было официально заявить — опасна рыба в реке или нет. Отсутствие проверки или запрета на вылов рыбы может привести к массовым отравлениям и вспышкам серьезных заболеваний, ведь не секрет, что многие рыбаки продают свой улов на улицах и могут распространять некачественную рыбу по всему городу и области.
В пятницу днем, 10 ноября, жителей Тюменской области напугали два мощных хлопка. Громкие звуки, которые даже вызвали вибрацию в домах, услышали жители Сладковского и Ишимского районов.
Главы администраций сообщили, что на территории муниципалитетов никаких происшествий не произошло. Поэтому поводов для беспокойство нет.
Тюменцы начали высказывать свои предположения о том, что стало причиной таких мощных хлопков. В числе самых популярных версий — сверхзвуковой самолёт, который решил преодолеть над Ишимом звуковой барьер.
Между тем, ишимский краевед Геннадий Крамор скептически отнесся к варианту со сверхзвуковым самолетом, отметив, что такие самолеты летали десятилетиями минуя Приишимье.
Ученый предположил, что это был метеорит. Вполне вероятно, что газовый (ледяной).
«Этот огромный кусок замёрзшего газа влетел в атмосферу и там, над тучами ещё, взорвался, не долетев до земли, оставив о себе на память лишь пресловутые два хлопка», — сообщил краевед.
В доказательство он привел пример аналогичного прецедента, произошедшего в январе 1849 года. Причем, довольно продолжительное время событие числилось в каталоге землетрясений, пока учёный-геолог Пётр Драверт не доказал, что это был метеорит, взорвавшийся у самой земли.
На этой неделе областная столица несколько раз погружалась в туман. В связи с капризами небесной канцелярии в тюменском аэропорту Рощино были задержаны десятки прилетающих и вылетающих авиарейсов. В воскресенье, 12 ноября, из-за густого тумана, окутавшего Тюмень, были задержаны прибытие и отправка 14 авиарейсов — шести вылетающих и восьми прилетающих. Отправка некоторых из них была отложена более чем на 14 часов.
Аналогичная ситуация наблюдалась в пятницу, 10 ноября, и в среду, 8 ноября. По прогнозам метеорологов, туманы на территории Тюменской области ожидаются также в утренние часы в понедельник, 13 ноября.