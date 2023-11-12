Итоги недели: очереди в военкомат, подорожание шаурмы и гибель бандита в зоне СВО

Эксперты убеждены, что сейчас необходимо провести лабораторные исследования, чтобы на их основании можно было официально заявить — опасна рыба в реке или нет. Отсутствие проверки или запрета на вылов рыбы может привести к массовым отравлениям и вспышкам серьезных заболеваний, ведь не секрет, что многие рыбаки продают свой улов на улицах и могут распространять некачественную рыбу по всему городу и области.