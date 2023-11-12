Истории тюменок, забеременевших в детском возрасте

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
О том, как это быть мамой в 16 лет поделились тюменки с редакцией 72.RU. По словам одной из жительниц региона, она родила дочь, когда ей исполнилось 16 лет. Однако материнские чувства проснулись сразу после родов. Сейчас дочери уже 16 лет.
По словам женщины, с сожителем, который был старше ее на 10 лет, отношения не сложились. Поэтому она жила с родителями.
«Мне помогали родители, но косые взгляды всегда были. Все родственники обсуждали, обвиняли меня и моих родителей. Первые года три было тяжело, потом всё встало на свои места. Сейчас я очень рада, что у меня есть дочь. Потому что именно дочь научила меня жить. Мы взрослели вместе, у нас прекрасные дружеские отношения», — отметила молодая мама.
Еще одна тюменка забеременела в 16 лет. После того, как сообщила о том, что ждет ребенка своему молодому человеку, первое время он был в замешательстве.
«Некоторые родственники на него давили и говорили, чтобы он не портил себе жизнь. На тот момент мужу было 19 лет. Из-за того что мне не было 18 лет, к нам приходила полиция после каждого моего визита в больницу, приходилось неоднократно писать заявление, что я к молодому человеку не имею претензий», — вспоминает женщина.
По ее словам, осуждения не было, да и в целом все сложилось удачно — с молодым человеком они поженились. И сейчас у них уже двое детей — 7-летнний сын и 2-летняя дочь.
«Мы не жалеем, что так рано стали родителями. После появления сына появился стимул работать, расти. Мы многого добились сами, без чьей-либо помощи», — отметила женщина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократилось число абортов. По данным регионального департамента здравоохранения, в 2021 году показатель составил 17,9 на 100 младенцев. За девять месяцев текущего года показатель абортов сократился до 16,1.