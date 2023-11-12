Истории тюменок, забеременевших в детском возрасте

О том, как это быть мамой в 16 лет поделились тюменки с редакцией 72.RU. По словам одной из жительниц региона, она родила дочь, когда ей исполнилось 16 лет. Однако материнские чувства проснулись сразу после родов. Сейчас дочери уже 16 лет.