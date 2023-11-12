Губернатор Моор высказался о снятом в Тюменской области фильме «Папаша в бегах»

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
«В Тюмени любят смотреть кино и умеют его делать! Причем на высоком профессиональном уровне. С удовольствием посмотрел сегодня полнометражный художественный фильм „Папаша в бегах“. Получилось динамично, смешно и с глубоким смыслом. Картина в основном снята в Тюменской области, команда на 72% — наши земляки», — отметил глава региона.
И добавил, что в Тюменской области оказывается поддержка сферы развития регионального медиа и кино. Проходят образовательные проекты, грантовые конкурсы.
«Наши юные таланты растут, перенимают опыт у профессионалов федерального уровня. И теперь мы видим результат — тюменское кино на большом экране. Не сомневаюсь, что за этим фильмом последуют и другие», — резюмировал Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что съемки картины «Папаша в бегах» проходили на территории Тюменской области летом 2022 года. Участие в фильме приняли Ирина Горбачева, Анна Уколова, Михаил Тройник и другие.