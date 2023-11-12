nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Александр Моор поделился впечатлениями от премьеры фильма «Папаша в бегах»

Губернатор Моор высказался о снятом в Тюменской области фильме «Папаша в бегах»

12 ноября 2023, 03:39
Фото: 1MI

Александр Моор поделился впечатлениями от премьеры фильма «Папаша в бегах»

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил новую кинокомедию «Папаша в бегах» от тюменского режиссера Алексея Южакова. Закрытый кинопоказ состоялся в субботу, 11 ноября.
«В Тюмени любят смотреть кино и умеют его делать! Причем на высоком профессиональном уровне. С удовольствием посмотрел сегодня полнометражный художественный фильм „Папаша в бегах“. Получилось динамично, смешно и с глубоким смыслом. Картина в основном снята в Тюменской области, команда на 72% — наши земляки», — отметил глава региона.

И добавил, что в Тюменской области оказывается поддержка сферы развития регионального медиа и кино. Проходят образовательные проекты, грантовые конкурсы.

«Наши юные таланты растут, перенимают опыт у профессионалов федерального уровня. И теперь мы видим результат — тюменское кино на большом экране. Не сомневаюсь, что за этим фильмом последуют и другие», — резюмировал Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что съемки картины «Папаша в бегах» проходили на территории Тюменской области летом 2022 года. Участие в фильме приняли Ирина Горбачева, Анна Уколова, Михаил Тройник и другие.

Читайте также:
В ДТП на тюменской трассе пострадали 6 человек, в том числе 14-летний подросток«Может случиться трагедия»: тюменские школьники устроили экстремальные игры на льдуьБолее 200 тюменцев потеряют работу перед Новым годом
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Кино#Фильм#Новости тюмени#Александр Моор
Подпишитесь
«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
10 ноября, 05:52
«Пальчики оближешь»: знаете ли вы блюда тюменской кухни?
10 ноября, 09:41
«Нечистоты и драки с женщинами»: тюменский таксист рассказал о работе без прикрас
10 ноября, 10:58
«Что за Сайлент Хилл?»: тюменцы делятся мистическими фотографиями туманных городов
10 ноября, 09:56
Тюменцев ждут дождливые выходные
10 ноября, 08:25
«Двор — отражение дома»: как обустроено пространство и безопасность жителей «Ритмов»
10 ноября, 07:26