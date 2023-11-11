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Updated Сегодня, 04:17

На федеральной трассе Тюмень — Омск введут ограничения

В Боровском перекроют выезд из поселка

11 ноября 2023, 04:13
Фото: 1MI

На федеральной трассе Тюмень — Омск введут ограничения

В Тюменской области ограничат движение на 17-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск и перекроют выезд из поселка Боровский на автодорогу по улице Новой Озерной.

Здесь будут проходить работы по установке барьерного ограждения. Соблюдение ПДД на участке автодороги Тюмень — Омск проконтролируют сотрудники ГИБДД.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в связи с неблагоприятными погодными условиями были введены ограничения для движения транспортных средств на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Ограничения действовали с 542 по 643 километр по направлению на Тюмень и с 643 по 698 километр в обоих направлениях.

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