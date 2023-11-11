В Боровском перекроют выезд из поселка

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в связи с неблагоприятными погодными условиями были введены ограничения для движения транспортных средств на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Ограничения действовали с 542 по 643 километр по направлению на Тюмень и с 643 по 698 километр в обоих направлениях.