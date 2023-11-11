Взорвался метеорит: стала известна причина хлопков, напугавших тюменцев

По его словам, аналогичный прецедент ранее уже был — в январе 1849 года. Причем, довольно продолжительное время событие числилось в каталоге землетрясений, пока учёный-геолог Пётр Драверт не доказал, что это был метеорит, взорвавшийся у самой земли.