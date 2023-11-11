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Тюменский краевед объяснил причину хлопков, напугавших тюменцев

Взорвался метеорит: стала известна причина хлопков, напугавших тюменцев

11 ноября 2023, 11:44
Фото: 1MI

Тюменский краевед объяснил причину хлопков, напугавших тюменцев

Накануне днем жителей Тюменской области напугали два мощных хлопка. Громкие звуки, которые даже вызвали вибрацию в домах, услышали жители Сладковского и Ишимского районов.

Главы администраций сообщили, что на территории муниципалитетов никаких происшествий не произошло. Поэтому поводов для беспокойство нет.

Между тем, тюменцы начали высказывать свои предположения о том, что стало причиной таких мощных хлопков. В числе самых популярных версий — сверхзвуковой самолёт, который решил преодолеть над Ишимом звуковой барьер.

Между тем, ишимский краевед Геннадий Крамор скептически отнесся к варианту со сверхзвуковым самолетом, отметив, что такие самолеты летали десятилетиями минуя Приишимье.

Ученый предположил, что это был метеорит. Вполне вероятно, что газовый (ледяной).

«Этот огромный кусок замёрзшего газа влетел в атмосферу и там, над тучами ещё, взорвался, не долетев до земли, оставив о себе на память лишь пресловутые два хлопка», — сообщил краевед.

По его словам, аналогичный прецедент ранее уже был — в январе 1849 года. Причем, довольно продолжительное время событие числилось в каталоге землетрясений, пока учёный-геолог Пётр Драверт не доказал, что это был метеорит, взорвавшийся у самой земли.

«Сравним показания 1849 года с событиями 10 ноября 2023 года: в 9 часов 53 минуты утра два подземные глухие гула, подобные сильному ветру, пронеслись внезапно, один за другим, в направлении с северо-запада на юго-восток, и окончились как бы отдалённым залпом из орудий. При этом земля заколебалась, и находящиеся в городе здания и две каменные церкви потряслись так, что стены, полы и потолки задрожали… Между тем в селениях, расположенных близ города и реки Ишима, замечено было только незначительное потрясение домов и прочих строений, да едва слышный треск в стенах, без всякого их повреждения. Землетрясение продолжалось полминуты», — привел доказательство своих слов Геннадий Крамор.
«Что это было?»: жителей Тюменской области напугали хлопки, похожие на взрывы
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Ранее «Наш Город» писал, что в конце октября жителей Тюмени напугали две яркие вспышки в ночное время в Заречном микрорайоне. Как выяснилось, водитель самосвала случайно порвал кабель, вследствие чего произошло короткое замыкание.

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