В Тюменской области загорелась АЗС. Есть пострадавший

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
На место ЧП были направлены 16 сотрудников пожарной службы и 4 единицы техники. Огнеборцы произвели отключение АЗС от электроэнергии и ликвидировали возгорание, сообщили в 32-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС России по Тюменской области.
В результате происшествия пострадал один человек. Причина возникновения огня выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Кулаково 26 октября во время пожара в строящемся доме погиб мужчина. Общая площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров.