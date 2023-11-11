В Тюменской области загорелась АЗС. Есть пострадавший

На место ЧП были направлены 16 сотрудников пожарной службы и 4 единицы техники. Огнеборцы произвели отключение АЗС от электроэнергии и ликвидировали возгорание, сообщили в 32-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС России по Тюменской области.