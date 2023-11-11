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В Тюменской области загорелась АЗС

В Тюменской области загорелась АЗС. Есть пострадавший

11 ноября 2023, 03:57
Фото: Тюменские пожарные - 32й ПСО ГУ МЧС по Тюмен_обл

В Тюменской области загорелась АЗС

Пожар на автоматической автозаправочной станции произошел в пятницу вечером в тюменской деревне Есаулово (Тюменский район).

На место ЧП были направлены 16 сотрудников пожарной службы и 4 единицы техники. Огнеборцы произвели отключение АЗС от электроэнергии и ликвидировали возгорание, сообщили в 32-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС России по Тюменской области.

В результате происшествия пострадал один человек. Причина возникновения огня выясняется.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Кулаково 26 октября во время пожара в строящемся доме погиб мужчина. Общая площадь возгорания составила порядка 50 квадратных метров.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#АЗС
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