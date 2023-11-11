В Тюмени цены на складские помещения за год выросли почти на 30%

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
По информации аналитиков «Авито», одновременно с этим увеличился спрос — на 32%, число предложений на рынке возросло на 5%.
По словам гендиректора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец, на сегодняшний день в Тюменской области популярностью пользуется промышленный девелопмент, когда застройщики возводят логистические и промышленные центры под долгосрочную аренду.
«Например, приходит логистический оператор или промышленная компания, которым нужен такой объект — склад или завод, но сами они не готовы его строить: им нужен девелопер, который это сделает, а они будут брать его в долгосрочную аренду. Такие форматы в регионе уже имеются», — сообщила Ольга Романец РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожали квартиры в новостройках. За год стоимость квадрата увеличилась почти на 12%.