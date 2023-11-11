В Тюмени питбуль набросился на женщину в подъезде дома

На опубликованных в сети кадрах видно, что агрессивное животное выскользнуло из ошейника, к которому был прикреплен поводок, и набросилось на зашедшую в подъезд женщину с мопсом. Отогнать собаку от соседки хозяйка не смогла. Какие травмы получила пострадавшая тюменка и ее питомец не сообщается.