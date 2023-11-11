В Тюмени питбуль набросился на женщину в подъезде дома

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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На опубликованных в сети кадрах видно, что агрессивное животное выскользнуло из ошейника, к которому был прикреплен поводок, и набросилось на зашедшую в подъезд женщину с мопсом. Отогнать собаку от соседки хозяйка не смогла. Какие травмы получила пострадавшая тюменка и ее питомец не сообщается.
Горожане отметили, что хозяйке собаки за выгул без намордника нужно выписать штраф в размере 200 тысяч рублей, а также заставить выплатить пострадавшей моральный ущерб.
«Собака без намордника, без труда выпрыгнула из ошейника… Где ваши мозги?! Если вы берете себе собачку, то нужно заниматься её воспитанием! Намордник необходим. Е если уж не строгий ошейник, то хотя бы короткий поводок и нормально застегнуть ошейник! Пострадавшей скорейшего выздоровления и обратиться в травму, если вас укусила собака и заявление в полицию», — возмутились тюменцы.
Напомним, в октябре в Тюменской области ужесточили административную ответственность для владельцев собак. Теперь размер штрафов для хозяев собак, выгуливающих своих питомцев без намордников, составляет 1 до 5 тысяч рублей. От 1 до 3 тысяч рублей придется заплатить владельцам собак за «непресечение агрессивного поведения животного по отношению к окружающим людям».