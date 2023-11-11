В ДТП на тюменской трассе пострадали 6 человек, в том числе 14-летний подросток

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По предварительным данным, 54-летний водитель Niva выехал на встречную полосу движения — он совершал обгон. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили шесть человек, в том числе 14-летний подросток. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Движение на автодороге частично ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером, 6 ноября, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть был сбит пешеход. 38-летний мужчина шел по проезжей части дороги.