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В ДТП на тюменской трассе пострадали 6 человек

В ДТП на тюменской трассе пострадали 6 человек, в том числе 14-летний подросток

11 ноября 2023, 14:17
Фото: ГИБДД

В ДТП на тюменской трассе пострадали 6 человек

Жесткая авария произошла в субботу вечером 19-м километре автодороги Заводоуковск — Упорово. Здесь столкнулись Niva и Lada Granta.
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ДТП

По предварительным данным, 54-летний водитель Niva выехал на встречную полосу движения — он совершал обгон. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили шесть человек, в том числе 14-летний подросток. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Движение на автодороге частично ограничено. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером, 6 ноября, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть был сбит пешеход. 38-летний мужчина шел по проезжей части дороги.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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