Тюменские VIP соберутся на закрытый кинопоказ фильма

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Published Сегодня, 05:58
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По информации инсайдеров, в числе гостей закрытого кинопоказа ожидаются губернатор Тюменской области Александр Моор, его заместители и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что на широкие экраны фильм «Папаша в бегах» выйдет16 ноября. Автором картины является тюменский режиссер Алексей Южаков. Съемки фильма под рабочим названием «Вахтовый метод» проходили в Тюменской области летом 2022 года.
Финальные сцены были отсняты в доме культуры «Водник», где по сценарию был размещен временный штаб поисковой группы. Участие в съемках картины приняли Ирина Горбачева (Аритмия», «Огонь», сериалы «Молодая гвадия», «Дело чести»), Анна Уколова («Каменская», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Четыре таксиста и собака», «Живой» и т. д.) и Михаил Тройник («Вызов», «Библиотекарь», «Цой» и т. д.).