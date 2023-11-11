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Тюменские элиты соберутся на совместный просмотр кинокомедии

Тюменские VIP соберутся на закрытый кинопоказ фильма

11 ноября 2023, 05:58
Фото: 1MI

Тюменские элиты соберутся на совместный просмотр кинокомедии

Для тюменских VIP-персон организуют закрытую премьеру фильма «Папаша в бегах». Кинопоказ состоится сегодня, 11 ноября, в ДК «Нефтяник».

По информации инсайдеров, в числе гостей закрытого кинопоказа ожидаются губернатор Тюменской области Александр Моор, его заместители и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что на широкие экраны фильм «Папаша в бегах» выйдет16 ноября. Автором картины является тюменский режиссер Алексей Южаков. Съемки фильма под рабочим названием «Вахтовый метод» проходили в Тюменской области летом 2022 года.

Финальные сцены были отсняты в доме культуры «Водник», где по сценарию был размещен временный штаб поисковой группы. Участие в съемках картины приняли Ирина Горбачева (Аритмия», «Огонь», сериалы «Молодая гвадия», «Дело чести»), Анна Уколова («Каменская», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Четыре таксиста и собака», «Живой» и т. д.) и Михаил Тройник («Вызов», «Библиотекарь», «Цой» и т. д.).

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#Общество#Валентина Бурнашева#Кино#Фильм#Новости тюмени#Премьера
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