Тюменские VIP соберутся на закрытый кинопоказ фильма

Финальные сцены были отсняты в доме культуры «Водник», где по сценарию был размещен временный штаб поисковой группы. Участие в съемках картины приняли Ирина Горбачева (Аритмия», «Огонь», сериалы «Молодая гвадия», «Дело чести»), Анна Уколова («Каменская», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Четыре таксиста и собака», «Живой» и т. д.) и Михаил Тройник («Вызов», «Библиотекарь», «Цой» и т. д.).