Трое тюменцев попали в новое шоу на федеральном канале

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Вместе со своими соперниками тюменцы перевоплотятся в известных исполнителей, а жюри выберет того, кто сделал это лучше остальных.
Светлана Гриценко рассказала, что участие в шоу является для нее огромным подарком.
«Это новый опыт и незабываемые впечатления», — отметила педагог.
Илья Бархатов признался, что с детства очень любит имитировать разные голоса.
«Концепция шоу „Ярче Звёзд“ мне сразу понравилась и была близка. Денежный приз, если выиграю, хочу потратить на новую машину», — отметил тюменец.
Студентка Полина Хохрина сообщила, что решила принять участие в шоу «Ярче звезд», так как было желание выйти из зоны исполнительского комфорта.
Ранее «Наш Город» писал, что семья из Тюменской области приняла участие в съемках скандального шоу на НТВ «За гранью». Вместе с ведущими и экспертами бывшие супруги разбирались, кто из них прав.