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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:05

Трое тюменцев выступят в музыкальном шоу «Ярче звёзд»

Трое тюменцев попали в новое шоу на федеральном канале

11 ноября 2023, 11:03
Фото: 1MI

Трое тюменцев выступят в музыкальном шоу «Ярче звёзд»

Трое жителей Тюменской области стали участниками нового шоу «Ярче звёзд». Первый выпуск передачи, участие в которой примут педагог по эстрадному вокалу Светлана Гриценко, певец и ведущий Илья Бархатов и студентка института культуры города Тюмени Полина Хохрина состоится 11 ноября на ТНТ в 21:00.
Светлана ГриценкоСветлана Гриценко
Илья БархатовИлья Бархатов
Полина ХохринаПолина Хохрина
Светлана Гриценко
Фото: ГПМ Развлекательное телевидение

Вместе со своими соперниками тюменцы перевоплотятся в известных исполнителей, а жюри выберет того, кто сделал это лучше остальных.

Светлана Гриценко рассказала, что участие в шоу является для нее огромным подарком.

«Это новый опыт и незабываемые впечатления», — отметила педагог.

Илья Бархатов признался, что с детства очень любит имитировать разные голоса.

«Концепция шоу „Ярче Звёзд“ мне сразу понравилась и была близка. Денежный приз, если выиграю, хочу потратить на новую машину», — отметил тюменец.

Студентка Полина Хохрина сообщила, что решила принять участие в шоу «Ярче звезд», так как было желание выйти из зоны исполнительского комфорта.

Ранее «Наш Город» писал, что семья из Тюменской области приняла участие в съемках скандального шоу на НТВ «За гранью». Вместе с ведущими и экспертами бывшие супруги разбирались, кто из них прав.

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