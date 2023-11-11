На Тюменскую область сегодня обрушится сильнейшая магнитная буря

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
В связи с повышенной солнечной активностью, метеозависимые тюменцы могут почувствовать недомогание — головные боли, головокружения, скачки артериального давления, слабость, сонливость, депрессивные состояния. В связи с этим медики рекомендуют больше отдыхать, гулять на свежем отдыхе, не перенапрягаться.
Следующая магнитная буря ожидается 12 ноября. Ее сила достигнет 4 баллов. Далее до 21 ноября включительно магнитное поле будет относительно спокойным — 21 ноября на областную столицу вновь обрушится магнитная буря силой до 5 баллов.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области в ночь с 11 на 12 ноября смогут вновь увидеть полярное сияние. Правда, в этот раз оно будет не таким ярким, как в минувшие выходные.