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На Тюменскую область сегодня обрушится сильнейшая магнитная буря

На Тюменскую область сегодня обрушится сильнейшая магнитная буря

11 ноября 2023, 04:40
Фото: 1MI
Сила геоударов достигнет 6 баллов. Геомагнитная активность усилится к 10 часам утра и продлится до девяти часов вечера.

В связи с повышенной солнечной активностью, метеозависимые тюменцы могут почувствовать недомогание — головные боли, головокружения, скачки артериального давления, слабость, сонливость, депрессивные состояния. В связи с этим медики рекомендуют больше отдыхать, гулять на свежем отдыхе, не перенапрягаться.

Следующая магнитная буря ожидается 12 ноября. Ее сила достигнет 4 баллов. Далее до 21 ноября включительно магнитное поле будет относительно спокойным — 21 ноября на областную столицу вновь обрушится магнитная буря силой до 5 баллов.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области в ночь с 11 на 12 ноября смогут вновь увидеть полярное сияние. Правда, в этот раз оно будет не таким ярким, как в минувшие выходные.

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