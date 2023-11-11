Дом быта «Сибирь» в Тюмени откроют под новым именем в 2024 году

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По его словам, процесс ремонта здания затянулся в связи с введенными в отношении России санкциями и, как следствие, увеличением сроков доставки и изготовления необходимых товаров.
«Мы не отступили от проектного решения. Конъюнктура рынка диктует необходимость поиска альтернативных видов материалов, но главная задача — максимальное качество», — сообщал ранее Иван Михайлов.
Летом строители провели работы по обустройству кровли, наружных сетей канализации, занимались заливкой пола на первом этаже.
Ранее «Наш Город» писал, что после реновации дом быта «Сибирь» сменит название на Si Hall. В здании будет располагаться станет мультифункциональный центр. По предварительным данным, реконструкция здания обойдется в 200 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют потратить из областной казны более 280 миллионов рублей на капитальный ремонт Дворца спорта по улице Розы Люксембург. Такие данные указаны в поправках к бюджету на 2023 год и плановый периоды 2024 и 2025 годов.