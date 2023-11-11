Дом быта «Сибирь» в Тюмени откроют под новым именем в 2024 году

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют потратить из областной казны более 280 миллионов рублей на капитальный ремонт Дворца спорта по улице Розы Люксембург. Такие данные указаны в поправках к бюджету на 2023 год и плановый периоды 2024 и 2025 годов.