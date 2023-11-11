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Метеорологи рассказали о причинах аномально теплой осени в Тюмени

Аномальный ноябрь: первые морозы в Тюмени ударят только в декабре

11 ноября 2023, 09:50
Фото: Админис

Метеорологи рассказали о причинах аномально теплой осени в Тюмени

Ноябрь в это году радует жителе Тюменской области небывалым теплом. Последние несколько дней в регионе держится околонулевавя температура воздуха, а вместо снега идет дождь.

По словам руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, в ноябре в целом по России температура воздуха ноябре ожидается выше нормы. Тюменская область — не исключение.

В свою очередь климатолог Андрей Киселёв добавил, что тенденция к потеплению в мире наблюдается уже несколько последних десятилетий. В российских регионах каждые сто лет становится на половину градуса теплее.

По прогнозам метеорологов, в ближайшую неделю в Тюмени сохранится теплая погода. В дневные часы температура воздуха будет составлять -4…+4, ночью опускаться до 0…-7. В отдельные дни вероятны осадки в виде снега с дождем.

В целом до конца ноября морозов не ожидается — среднесуточная температура воздуха составит -6….-14. Первые 20-градусные морозы ожидаются в первой декаде декабря. 6 декабря по прогнозам синоптиков ожидается похолодание до -22…-24.

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