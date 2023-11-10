За чертой бедности может оказаться каждый десятый тюменец

В Тюменской области к 2026 году сократится количество бедных людей. Их показатель будет составлять 9,8%, в то время как сейчас он достигает 11,7%. В департаменте экономики по Тюменской области считают, что денежные доходы к 2026 году могут вырасти на 4,8-8,2%.

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