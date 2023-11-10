За чертой бедности может оказаться каждый десятый тюменец

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Если в 2022 году бедных людей в регионе было 12,4%, а в нынешнем 2023 году этот показатель уменьшился до 11,7%, то к 2026 году, как считают специалисты местного департамента экономики, в бедности будет жить каждый 10 житель Тюменской области — показатель опустится до 9,8%.
Сотрудники департамента предполагают, что денежные доходы тюменцев в 2024 году могут вырасти на 1,2-2,8%, а в 2026 году — на 4,8-8,2%, а средние зарплаты на 76,2 и 86,5 тысяч рублей соответственно.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени нашли вакансию с зарплатой 350 тыс. рублей. Самой высокооплачиваемой вакансией в Тюмени стал руководитель развития отдела продаж. В прошлом месяце самая большая зарплата предлагалась отоларингологам — 250 тысяч рублей.