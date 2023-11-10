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За чертой бедности может оказаться каждый десятый тюменец

За чертой бедности может оказаться каждый десятый тюменец

10 ноября 2023, 11:59
Фото: 1MI
В Тюменской области к 2026 году сократится количество бедных людей. Их показатель будет составлять 9,8%, в то время как сейчас он достигает 11,7%. В департаменте экономики по Тюменской области считают, что денежные доходы к 2026 году могут вырасти на 4,8-8,2%.
Сюжет
Бюджет

Если в 2022 году бедных людей в регионе было 12,4%, а в нынешнем 2023 году этот показатель уменьшился до 11,7%, то к 2026 году, как считают специалисты местного департамента экономики, в бедности будет жить каждый 10 житель Тюменской области — показатель опустится до 9,8%.

Сотрудники департамента предполагают, что денежные доходы тюменцев в 2024 году могут вырасти на 1,2-2,8%, а в 2026 году — на 4,8-8,2%, а средние зарплаты на 76,2 и 86,5 тысяч рублей соответственно.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени нашли вакансию с зарплатой 350 тыс. рублей. Самой высокооплачиваемой вакансией в Тюмени стал руководитель развития отдела продаж. В прошлом месяце самая большая зарплата предлагалась отоларингологам — 250 тысяч рублей.

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#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Бюджет#Зарплата#Доходы#Бедность#Дмитрий Балобанов
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