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В вечерний час пик в Тюмени участились ДТП из-за погодных условий

В вечерний час пик в Тюмени участились ДТП из-за погодных условий

10 ноября 2023, 14:54
Фото: 1MI
Плохие погодные условия стали приводить к ДТП на тюменских автодорогах. Особенно сложная обстановка на федеральных дорогах в 50-ти километровой зоне от Тюмени. Госавтоинспекция рекомендует быть осторожнее и не игнорировать правила движения при такой погоде.
Сюжет
ДТП

С раннего утра на Тюменскую область опустился сильный туман. К вечеру ситуация на федеральных автодорогах значительно ухудшилась: к туману и гололеду добавилась темнота. Особенно сложная ситуация сложилась на дорогах в 50 километрах от Тюмени.

Так, на 128 километре автодороги Курган–Тюмень произошло столкновение автомобилей Hyundai и Renault — причиной происшествия стало нарушение бокового интервала. На 17 километре федеральной дороги Тюмень–Омск из-за нарушения очередности проезда столкнулись BMW и Toyota. В обоих ДТП есть пострадавшие.

Служба ГИБДД по Тюменской области рекомендует водителям сбавить скорость на дорогах и соблюдать правило: чем хуже видимость, тем ниже скорость.

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Ранее «Наш город» писал о том, что из-за того же тумана сложная ситуация возникла и в небе. В Рощино задерживаются как прилеты, так и вылеты. Так, на неопределенное время откладываются прилеты из Сургута, Красноярска и аэропорта Шереметьево в Москве. Также задерживаются вылеты в Красноярск и Москву.

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#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Автодороги#Гололед#Погодные условия#Скорость#Туман#Дмитрий Балобанов
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