В вечерний час пик в Тюмени участились ДТП из-за погодных условий

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
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Updated Сегодня, 14:56
С раннего утра на Тюменскую область опустился сильный туман. К вечеру ситуация на федеральных автодорогах значительно ухудшилась: к туману и гололеду добавилась темнота. Особенно сложная ситуация сложилась на дорогах в 50 километрах от Тюмени.
Так, на 128 километре автодороги Курган–Тюмень произошло столкновение автомобилей Hyundai и Renault — причиной происшествия стало нарушение бокового интервала. На 17 километре федеральной дороги Тюмень–Омск из-за нарушения очередности проезда столкнулись BMW и Toyota. В обоих ДТП есть пострадавшие.
Служба ГИБДД по Тюменской области рекомендует водителям сбавить скорость на дорогах и соблюдать правило: чем хуже видимость, тем ниже скорость.
Ранее «Наш город» писал о том, что из-за того же тумана сложная ситуация возникла и в небе. В Рощино задерживаются как прилеты, так и вылеты. Так, на неопределенное время откладываются прилеты из Сургута, Красноярска и аэропорта Шереметьево в Москве. Также задерживаются вылеты в Красноярск и Москву.