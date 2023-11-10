В вечерний час пик в Тюмени участились ДТП из-за погодных условий

Ранее «Наш город» писал о том, что из-за того же тумана сложная ситуация возникла и в небе. В Рощино задерживаются как прилеты, так и вылеты. Так, на неопределенное время откладываются прилеты из Сургута, Красноярска и аэропорта Шереметьево в Москве. Также задерживаются вылеты в Красноярск и Москву.