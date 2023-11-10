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В Тюменской области отключат телевидение

В Тюменской области временно отключат телевидение и радио

10 ноября 2023, 06:13
Фото: 1MI

В Тюменской области отключат телевидение

У жителей Тюменской области перестанут работать телевизоры. С 15 по 30 ноября на объектах РТРС запланировано проведение профилактических работ.
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Как сообщили информационном центре правительства региона, в отдельных муниципалитетах возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания.

15 ноября перебои в вещании на РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» в течение дня могут наблюдаться в Абатском районе. 21 ноября — в Казанском районе, 23 ноября — в Сладковском, 27 ноября — в Аромашевском, 30 ноября — в Бердюжском.

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре в Тюменской области из-за солнечной интерференции наблюдались перебои в телевещании продолжительностью от нескольких секунд до 22 минут.

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