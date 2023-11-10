В Тюменской области временно отключат телевидение и радио

15 ноября перебои в вещании на РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» в течение дня могут наблюдаться в Абатском районе. 21 ноября — в Казанском районе, 23 ноября — в Сладковском, 27 ноября — в Аромашевском, 30 ноября — в Бердюжском.