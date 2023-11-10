В Тюменской области временно отключат телевидение и радио

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Как сообщили информационном центре правительства региона, в отдельных муниципалитетах возможны временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания.
15 ноября перебои в вещании на РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» в течение дня могут наблюдаться в Абатском районе. 21 ноября — в Казанском районе, 23 ноября — в Сладковском, 27 ноября — в Аромашевском, 30 ноября — в Бердюжском.
Ранее «Наш Город» писал, что в октябре в Тюменской области из-за солнечной интерференции наблюдались перебои в телевещании продолжительностью от нескольких секунд до 22 минут.