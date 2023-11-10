В тюменских лесах за месяц обнаружили 13 незаконных рубок деревьев

Четыре рубки выявили в Ишимском лесничестве, по две в Вагайском и Уватском лесничествах, а также по одной в Сорокинском, Заводоуковском, Сладковском, Нижнетавдинском и Абатском лесничествах. В общей сложности сумма нанесенного ущерба составляет более пяти миллионов рублей.