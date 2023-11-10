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В тюменских лесах за месяц обнаружили 13 незаконных рубок деревьев

В тюменских лесах за месяц обнаружили 13 незаконных рубок деревьев

10 ноября 2023, 06:04
Фото: 1MI
Все факты незаконной вырубки деревьев были зафиксированы в восьми лесничествах. В общей сложности «черные лесорубы» вывезли древесины на 5 миллионов рублей.

За октябрь 2023 года в лесах Тюменской области обнаружили 13 незаконных рубок деревьев. Как уточняет региональный департамент лесного хозяйства, «черные лесорубы» вывезли порядка 400 кубометров древесины.

Четыре рубки выявили в Ишимском лесничестве, по две в Вагайском и Уватском лесничествах, а также по одной в Сорокинском, Заводоуковском, Сладковском, Нижнетавдинском и Абатском лесничествах. В общей сложности сумма нанесенного ущерба составляет более пяти миллионов рублей.

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В департаменте сообщили, что по каждому факту возбуждены уголовные дела. «Черным лесорубам» грозят штрафы от 300 тысяч до 3 миллионов рублей с принудительными работами или лишением свободы.

Ранее «Наш Город» сообщал, что Тюменской области из федерального бюджета выделят более 186 миллионов рублей. Таким образом правительство компенсирует региону затраты на тушение лесных пожаров.

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#Общество#Лес#Вырубка деревьев#Тюменская область#Штраф#Штрафы#Браконьеры#Рейды#Берегите лес#Любовь Селезнева
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