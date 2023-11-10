В тюменских лесах за месяц обнаружили 13 незаконных рубок деревьев

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
За октябрь 2023 года в лесах Тюменской области обнаружили 13 незаконных рубок деревьев. Как уточняет региональный департамент лесного хозяйства, «черные лесорубы» вывезли порядка 400 кубометров древесины.
Четыре рубки выявили в Ишимском лесничестве, по две в Вагайском и Уватском лесничествах, а также по одной в Сорокинском, Заводоуковском, Сладковском, Нижнетавдинском и Абатском лесничествах. В общей сложности сумма нанесенного ущерба составляет более пяти миллионов рублей.
В департаменте сообщили, что по каждому факту возбуждены уголовные дела. «Черным лесорубам» грозят штрафы от 300 тысяч до 3 миллионов рублей с принудительными работами или лишением свободы.
Ранее «Наш Город» сообщал, что Тюменской области из федерального бюджета выделят более 186 миллионов рублей. Таким образом правительство компенсирует региону затраты на тушение лесных пожаров.