nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

В Тюмени выросла средняя стоимость «квадрата» в новостройках

В Тюмени за год цены на квартиры выросли более чем на 10%. Когда прекратится рост?

10 ноября 2023, 07:11
Фото: 1MI

В Тюмени выросла средняя стоимость «квадрата» в новостройках

В Тюменской области стоимость квадратного метра в новостройках выросла почти на 12% с начала года, вторичное жилье за год подорожало более чем на 10%.

По данным аналитиков Циан, наибольший рост цен был зафиксирован в период с августа по октябрь. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках сегодня составляет более 128 тысяч рублей, на вторичном рынке — 112,3 тысячи рублей.

По мнению экспертов, в настоящее время из-за увеличения банками ипотечных ставок наблюдается небольшое снижения спроса. Однако он все еще сохраняется на высоком уровне — в октябре число просмотров было на 10% ниже, чем в середине августа, но на 10-15% выше, чем до периода ажиотажного спроса.

Кроме того, по итогам сентября-октября заметно смещение спроса со вторичного рынка в сегмент новостроек за счет разрыва в ипотечных ставках между двумя этими сегментами.

«Рост цен на рынке в силу инерции пока что сохраняется, однако в ближайшее время вероятно увеличение доли лотов на рынке „вторички“, где продавцы будут готовы предоставлять скидки, что приведет к стагнации средних цен на сегодняшних уровнях. Также стоит ожидать снижения цен в недавно сданных новостройках», — отметил руководитель Циан.Аналитика Алексей Попов.

Эксперты считают, что после того как ипотечные ставки достигнут, рост цен на жилье остановится. Вероятнее всего, это произойдет уже в ноябре.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год цены на дачи выросли в среднем на 300 тысяч рублей. Сегодня самые дешевые дачные дома стоят около 1 миллиона рублей. Годом ранее дачу можно было купить за 600 тысяч рублей.

Читайте также:
В Тюменской области откроют еще один ресторан «Вкусно — и точка»В Тюменской области временно отключат телевидение и радио«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Цены на квартиры
Подпишитесь
«Ситуация плачевная»: готовы ли тюменские дороги к зимнему сезону
Вчера, 09:48
«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
Сегодня, 05:52
Тюменский таксист рассказал о заработке на платном ожидании
Сегодня, 07:58
«Дети без защиты?»: тюменская школа подвергается опасности из-за санкций
Сегодня, 06:29
Тюменцев ждут дождливые выходные
Сегодня, 08:25
«Двор — отражение дома»: как обустроено пространство и безопасность жителей «Ритмов»
Сегодня, 07:26