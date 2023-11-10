В Тюмени за год цены на квартиры выросли более чем на 10%. Когда прекратится рост?

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
По данным аналитиков Циан, наибольший рост цен был зафиксирован в период с августа по октябрь. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках сегодня составляет более 128 тысяч рублей, на вторичном рынке — 112,3 тысячи рублей.
По мнению экспертов, в настоящее время из-за увеличения банками ипотечных ставок наблюдается небольшое снижения спроса. Однако он все еще сохраняется на высоком уровне — в октябре число просмотров было на 10% ниже, чем в середине августа, но на 10-15% выше, чем до периода ажиотажного спроса.
Кроме того, по итогам сентября-октября заметно смещение спроса со вторичного рынка в сегмент новостроек за счет разрыва в ипотечных ставках между двумя этими сегментами.
«Рост цен на рынке в силу инерции пока что сохраняется, однако в ближайшее время вероятно увеличение доли лотов на рынке „вторички“, где продавцы будут готовы предоставлять скидки, что приведет к стагнации средних цен на сегодняшних уровнях. Также стоит ожидать снижения цен в недавно сданных новостройках», — отметил руководитель Циан.Аналитика Алексей Попов.
Эксперты считают, что после того как ипотечные ставки достигнут, рост цен на жилье остановится. Вероятнее всего, это произойдет уже в ноябре.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год цены на дачи выросли в среднем на 300 тысяч рублей. Сегодня самые дешевые дачные дома стоят около 1 миллиона рублей. Годом ранее дачу можно было купить за 600 тысяч рублей.