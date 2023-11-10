В Тюмени за год цены на квартиры выросли более чем на 10%. Когда прекратится рост?

По мнению экспертов, в настоящее время из-за увеличения банками ипотечных ставок наблюдается небольшое снижения спроса. Однако он все еще сохраняется на высоком уровне — в октябре число просмотров было на 10% ниже, чем в середине августа, но на 10-15% выше, чем до периода ажиотажного спроса.