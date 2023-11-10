В Тюмени пропала девушка в бежевых ботинках

Ранее «Наш город» писал о том, что в регионе избили футбольного судью, осужденного за педофилию. Не так давно Сергей Гусев вышел на свободу из колонии — его осудили в 2017 году. Он был задержан в селе Ярково, куда приехал из Тобольска для того, чтобы встретиться с 15-летним подростком.