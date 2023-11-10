В Тюмени пропала девушка в бежевых ботинках

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Девушка пропала поздним вечером 9 ноября. Место, где ее видели в последний раз — улица Холодильная. Сейчас о местонахождении 23-летней тюменки ничего неизвестно.
Волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень» поделились данными пропавшей: рост девушки 150 сантиметров, волосы русые, голубые глаза и худощавое телосложение. Тюменка была в сером пуховике, серой вязаной кофте, черных брюках и бежевых ботинках.
Люди, имеющие какую-либо информацию о Татьяне Алекиной, могут позвонить по телефонам: 02/102 полиция, +7 (3452) 79-30-23 — УМВД по Тюменской области, +7 932-32-39-911 — поисковый отряд, или написать на почту [email protected].
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