В Тюмени начала работу научная конференция о принципах ЗОЖ

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Озвучить доклады и обменяться опытом собрались представители правительства Тюменской области, администрации Тюмени, депутаты областной и городской Дум, ученые, педагоги, руководители и тренеры спортивных школ, клубов, фитнес-центров, общественные деятели. География мероприятия охватывает 30 субъектов России. Приехали гости и из Ближнего Зарубежья.
В официальном послании участникам губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал всем продуктивной работы и напомнил, что несколько лет регион признается лучшим среди субъектов РФ в организации спортивно-массовой работы и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
По видеосвязи подключился заместитель Министра спорта РФ Алексей Морозов. Он отметил, что на федеральном уровне примут во внимание рекомендации и выводы, озвученные в ходе конференции.
В части популяризации спорта можно сделать многое. Это строительство крупных объектов, спортплощадок в шаговой доступности. Это вовлечение детей, родителей, трудящихся и пенсионеров в систематическое занятие физической культурой. Важно заинтересовать, показать пользу спорта, объяснить, что он может быть социальным лифтом, стать продолжением карьеры. В Тюменской области 60% населения вовлечено в занятия физической культурой и спортом, работают 4 240 объектов. Это хорошие показатели. Тюменская область у нас всегда была опорным регионом для подготовки спортивного резерва, предоставления кадров для спортивной сборной команды. В Тюменской области работают 37 отделений по различным видам спорта, 10 из которых являются базовыми. Сборные команды включают более 400 представителей вашего региона, — перечислил Алексей Морозов.
Директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин отметил, что достижение высоких показателей стало возможно только благодаря совместной работе тренеров, преподавателей вузов, учителей физической культуры, инструкторов в детских садах и по месту жительства, представителей фитнес-центров.
Мы гордимся нашими инновационными проектами, которые на протяжении 20 лет реализуются в нашем регионе. Их эффективность подтверждается экспериментально, они интегрируются по всем муниципальным образованиям Тюменской области — и за этим тоже стоит колоссальная работа, большое научное, педагогическое, методологическое сопровождение в лице ученых, которые на протяжении многих лет сопровождают нашу научно-практическую конференцию, — рассказал Евгений Хромин.
В своем докладе председатель городской Думы Светлана Иванова подчеркнула, что, по прогнозам, к 2030 году доля системно занимающихся спортом тюменцев достигнет 70%.
Здоровье каждого человека зависит от четырех факторов: генетика, экология, медицина и самый важный — образ жизни, чье влияние составляет 50%. Широкая популяризация спорта — это заслуга и результат общего труда. Спортивная инфраструктура Тюмени включает 1 781 объект, больше 200 из которых — спортивные залы, 27 — плавательные бассейны, 11 — лыжные базы. Органы власти вместе с инвесторами ищут новые перспективы для развития спорта. Частные инвесторы активно участвуют в формировании спортивной инфраструктуры, в том числе благодаря эффективной налоговой политике Тюмени, — сообщила Светлана Владимировна.
Она отметила, что в областной столице большое внимание уделяется сохранению памяти о выдающихся земляках. Среди почетных граждан города Тюмени — четверо спортсменов: заслуженный учитель школы РСФСР Павел Иоанидис, двукратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Игорь Плотников, чемпион СССР, Европы и мира, серебряный призер Олимпийских игр Владимир Чебоксаров, основатель и президент атлетического клуба «Антей» Евгений Колтун.
Предлагаю в итоговую резолюцию конференции внести дополнительный пункт с предложением о направлении в адрес Тюменской городской Думы ходатайства от коллектива ТюмГУ, где многие годы трудился Валентин Никифорович Зуев, о занесении в Книгу Почета города Тюмени его имени посмертно. Думаю, что депутатский корпус поддержит предложение, и мы вместе рассмотрим его на заседании Тюменской городской Думы, — выступила Светлана Иванова, после чего зал поддержал инициативу аплодисментами.
В рамках официальной части представители власти вручили отличившимся участникам конференции федеральные, региональные и муниципальные награды. Затем спикеры выступили с докладами. Первым слово взял Владимир Иосифович Лях — главный научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО, д. п. н., профессор, автор многих программ и стандартов физического воспитания в школах, тот, кто экологически обосновал закономерности развития коррекционных способностей человека.
Многие депутаты Тюменской городской Думы представляют профессиональный спорт. Модератором одной из площадок конференции выступит двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта РФ Наталья Проскурякова. Она отметила, что формулировка «экосистемный подход», использующаяся в названии конференции, уже привычна слуху, но ранее в основном применялась при развитии крупных корпораций.
На конференции мы затрагиваем все категории населения от мала до велика. 9 и 10 ноября мы будем говорить не только о занятиях и тренировках в школах и спортшколах, но и о возможностях для обычных горожан, которые не занимаются профессиональным спортом. Это и физкультура по интересам и на производстве, субботние семейные забеги, моржевание, которое в Тюменской области набирает все большую популярность. Экосистемный подход — это когда используются все технологии, связанные с развитием здоровья человека, — сообщила Наталья Проскурякова.
Будучи директором тюменской школы №43, депутат Дмитрий Бородин рассказал о нескольких спортивных проектах, реализующихся в учреждении совместно с департаментом по спорту.
Это физкультура по интересам, когда ученики могут выбирать направления, которыми хотели бы заниматься. Так мы завели два новых вида: наша школа первой стала развивать гиревой спорт, еще у нас есть гольф. Последний, несмотря на свою необычность для тюменского региона, оказался очень популярен, — прокомментировал депутат.
Он поделился наблюдением, что те ребята, которые активно занимаются спортом, показывают успехи во всем.
У них хорошая успеваемость, на все хватает времени, они более собраны, дисциплинированы. Спорт только помогает, — резюмировал депутат.