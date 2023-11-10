В Тюмени начала работу научная конференция о принципах ЗОЖ

В официальном послании участникам губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал всем продуктивной работы и напомнил, что несколько лет регион признается лучшим среди субъектов РФ в организации спортивно-массовой работы и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».