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Есть два Дня бухгалтера, и оба - в ноябре.

В ноябре бухгалтеры отмечают свой праздник дважды — какой из них отмечают в Тюмени?

10 ноября 2023, 11:34
Фото: 1MI
Есть два Дня бухгалтера, и оба - в ноябре.

В ноябре бухгалтеры отмечают свой праздник дважды?

Ежегодно в ноябре тюменские бухгалтеры могут получить поздравления в две разные даты. Их профессиональный день отмечается 10 и 21 числа, хотя ни одна из этих дат не признана официальной. «Наш город» расскажет о том, когда и как правильнее праздновать день бухгалтера в Тюменской области.

История дня бухгалтера — почему он празднуется дважды

Несмотря на то, что официально день бухгалтера нигде не празднуется, профессионалы своего дела могут отметить его в две даты и всего за один месяц — 10 и 21 ноября. Исторически эти две даты никак не связаны. В первой половине месяца празднуется международный день бухгалтера, а во второй — наш, отечественный.

В 1494 году 10 ноября была опубликована книга одного из известнейших математиков Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», в которой описывались методы и принципы бухгалтерского учета, а также оформление журналов-ордеров и применение регистров учета. Это событие послужило поводом для ЮНЕСКО и ООН — они приняли совместное решение, назначив 10 ноября Международным днем бухгалтера.

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К слову, в 2023 году день бухгалтера тюменцам будет приятнее отмечать именно 10 ноября, так как он выпадает на конец рабочей недели.

История российского праздника может показаться более интересной. Федеральный закон №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» был подписан первым президентом России Борисом Ельциным именно 21 ноября в 1996 году, однако позднее этот закон перестал быть актуальным и лишился силы. В 2000 году участники Второго всероссийского съезда бухгалтеров решили обратиться в Минфин с целью возобновить действие закона, но их инициатива не возымела успеха и была проигнорирована.

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Поздравления в день бухгалтера

Один из самых распространенных способов поздравить человека с праздником в нашей стране — зачитать стихи. Такие поздравления не устаревают со временем, да и не важно, что стихи чужие, главное ведь — это внимание.

Хочу я обратить вниманье:
Бухгалтер — сложное призванье,
Но, несмотря на все дилеммы,
Ты можешь вмиг решить проблемы!

Баланс по полкам разложить,
В любой проверке победить,
Расчеты сделать наперед,
Застраховавшись от невзгод,

Заполнить ведомость как надо,
Налог начислить и зарплату,
И вывод здесь предельно чист:
Ты стопроцентный финансист!

Будьте уверены, сложно найти такого бухгалтера, который не знал бы знаменитую песню Алены Апиной «Бухгалтер» — веселый мотив песни явно поможет улучшить настроение или погрузиться в праздничную атмосферу.

Ранее «Наш город» предложил читателям пройти тест на знание блюд тюменской кухни. Ученые отмечают, что национальная кухня Тюменской области сохранила свою этническую специфику до настоящего времени.

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