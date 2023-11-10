В ноябре бухгалтеры отмечают свой праздник дважды — какой из них отмечают в Тюмени?

Несмотря на то, что официально день бухгалтера нигде не празднуется, профессионалы своего дела могут отметить его в две даты и всего за один месяц — 10 и 21 ноября. Исторически эти две даты никак не связаны. В первой половине месяца празднуется международный день бухгалтера, а во второй — наш, отечественный.