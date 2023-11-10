В деловую программу ММФ БРИКС+ включены 120 мероприятий

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Форум БРИКС+ представляет собой площадку, на которой решаются вопросы международной муниципальной сферы, пишет rosbalt.ru.
В рамках деловой программы состоялось 120 мероприятий, а основными направлениями форума стали развитие туризма, IT-сферы, охрана здоровья, урбанистика и многое другое, из чего складывается современная городская среда.
Сообщается, что примерно 2000 участников прибыли из-за рубежа, включая представителей стран, не являющихся членами БРИКС. Среди них — делегации из СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии.
По мнению начальника департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергея Черемина, схожие тенденции в процессе урбанизации способствуют взаимопониманию между странами БРИКС+.
Важно отметить, что символ + был добавлен в аббревиатуру БРИКС в связи с ростом числа государств, желающих вступить в эту международную организацию.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о 25 странах, выразивших желание присоединиться к коалиции.
Напомним, что с 1 января следующего года полноправными ее членами станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, тем самым число членов организации достигнет 11.
На данный момент именно на страны БРИКС приходится 25% мирового ВВП. При вступлении новых членов организация станет еще сильнее. Аналитики Bloomberg Economics прогнозируют, что к 2040 году на БРИКС будет приходиться уже 50% мирового промышленного производства.