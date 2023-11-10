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В деловую программу ММФ БРИКС+ включены 120 мероприятий

В деловую программу ММФ БРИКС+ включены 120 мероприятий

10 ноября 2023, 12:30
Фото: Пресс-служба ММФ БРИКС+
9–10 ноября в Санкт-Петербурге проходит пятый Международный муниципальный форум БРИКС+. Мероприятие посетили представители 63 государств — 7000 бизнесменов, экспертов, политиков, чиновников и общественных деятелей.

Форум БРИКС+ представляет собой площадку, на которой решаются вопросы международной муниципальной сферы, пишет rosbalt.ru.

В рамках деловой программы состоялось 120 мероприятий, а основными направлениями форума стали развитие туризма, IT-сферы, охрана здоровья, урбанистика и многое другое, из чего складывается современная городская среда.

Сообщается, что примерно 2000 участников прибыли из-за рубежа, включая представителей стран, не являющихся членами БРИКС. Среди них — делегации из СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии.

По мнению начальника департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергея Черемина, схожие тенденции в процессе урбанизации способствуют взаимопониманию между странами БРИКС+.

Важно отметить, что символ + был добавлен в аббревиатуру БРИКС в связи с ростом числа государств, желающих вступить в эту международную организацию.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о 25 странах, выразивших желание присоединиться к коалиции.

Напомним, что с 1 января следующего года полноправными ее членами станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, тем самым число членов организации достигнет 11.

На данный момент именно на страны БРИКС приходится 25% мирового ВВП. При вступлении новых членов организация станет еще сильнее. Аналитики Bloomberg Economics прогнозируют, что к 2040 году на БРИКС будет приходиться уже 50% мирового промышленного производства.

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